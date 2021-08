Genç piyanistten orman yangınları mağdurlarına destek

Burçe Karaca

Piyanist ve eğitmen Burçe Karaca, piyano için yazılmış altı parçadan oluşan piyano kitabı 'Six Songs For Piano'nun satış gelirini geçen haftalarda Türkiye'yi sarsan orman yangınlarında zarar görenlere bağışlıyor. Notacini Yayınları'ndan çıkan çalışma, orta-ileri seviye amatör ve profesyonel piyanistlerin çalabileceği zorlukta parçalardan oluşuyor.



KİMDİR

Burçe Karaca 1989 yılında Ankara'da doğdu. Müzik hayatına, ailesinin yönlendirmeleri sonucu beş yaşında piyano dersleri ile başlayan Karaca, lisede Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi flüt bölümünden mezun oldu. Daha sonra Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi ve Kompozisyon bölümünü birincilikle ve tam bursla kazandı. Takip eden sene, ikinci dal okumak üzere girdiği piyano bölümü sınavında da başarı göstererek bu bölümde de okumaya hak kazandı. Üniversite eğitimini iki bölümden de birincilikle mezun olarak tamamladı. Klasik piyano repertuvarını çok severek çalışmakla beraber, 3 Aralık 2020 tarihinde altı parçadan oluşan 'Moving Along the Blanks' adlı ilk albümünü yayınladı. Sinematik/neoklasik ve minimal tarzda yazılmış bu eserlerin nota kitabı temmuz ayında dinleyiciler ile buluştu.