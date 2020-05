Gelecek de bir gün gelecek

Patrick Dixon

Gelecek günlerin neler getireceğini bilmemek insanoğlunun en büyük dertlerinden biri. Tarih boyu medyumların, falcıların, büyünün ve dolayısıyla ‘akıldışı’nın uzmanlık alanına giren gelecekten havadisler, asri zamanlarda fütüristlerin mesaisine dahil.

Konunun uzmanlarından, geleceğe dair öngörülerini sunduğu 16 kitap kaleme almış ve ‘think tank’ tabir edilen bir şirketin sahibi ve trendleri okumak konusunda mahir Patrick Dixon, aslen bir tıp doktoru. İş dünyasında yaşayan en etkili düşünürler arasında kabul gören ve fikirlerini satmak hususunda zorluk çekmeyen Dixon, ‘Hemen Her Şeyin Geleceği’ adını verdiği kitabında zamanın ivmesinin iyiden iyiye hızlandığı bugünün, gelecekte hangi değişimleri tetiklediğinin izini sürüyor. Kitabın hedefine koyduğu tarih ise 2030.

İçinde bulunduğumuz salgın dönemi, geleceği düşünmek konusundaki herkesi teşvik ediyor, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” cümlesi her köşeden duyuluyor. Beklenen bazı gelişmelerin hayatımıza daha hızlı nüfuz edeceğini, sırada bekleyen birtakım teknolojilerin hızlı ortaya çıkacağını ve çeşitli sosyal değişimlerin yaşanacağını tahmin etmek için fütürist olmaya lüzum yok. Patrick Dixon’ın tahminleri salgın öncesine ait olduğundan şimdiden biraz eskimiş gibi görünebilir lakin “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” öngörüsü göklerden gelecek bazı mucizeleri kastetmediğine göre Dixon’ın gelecek modellerinin tümüyle taca çıktığını da söyleyemeyiz.

‘Hemen Her Şeyin Geleceği’, teknolojinin ivmelendirdiği gelişme hızının daha da artacağını ve gelecek günlerin bugünden daha da ‘hızlı’ olacağını tahmin ediyor. İnternetin yakın geçmişte olduğu gibi gelecekte de değişimin başkatalizörü olacağını ve yaşayacağı değişimlerle birlikte daha da önem kazanacağını söyleyen Dixon, ‘internetin zamanı yeniden tanımlayacağı’ gibi iddialı bir tahminde bulunuyor.

Son dönemin en çok tartışılan konularından teknolojinin bazı işkollarını tedavülden kaldıracağı fikri üzerine epey kafa patlatan Dixon, yok olmaya mahkûm işkollarını ve önem kazanacak meslekleri uzun uzadıya irdeliyor.



FACEBOOK GİDİCİ!

‘Hemen Her Şeyin Geleceği’nde yazarın uzmanlığına da paralel olarak tıp alanındaki gelişmelere de epey yer veriliyor. Dixon’ın “Virüsler savaş silahı olarak kullanılacak” tahmini bugünün komplo teorilerine epey malzeme sağlarken, tıp alanındaki muazzam gelişmeler ve biyoteknolojinin geleceği de tartışılan konular arasında.

Sosyal alandaki öngörülerini ‘kabilecilik’ kavramı üzerinden şekillendiren Dixon, kapitalizmin alternatifsiz biçimde dünyayı şekillendirmeye devam edeceğinden neredeyse emin. Kapitalist sistemin doğası gereği kendini yenileyeceğinden ve bu kabiliyetini kaybetmediği sürece alternatifsiz olduğundan bahseden Dixon, tüketici davranışları ve büyük şirketlerin geleceği hakkında da teferruatlı malumat sunuyor. Merak edenler için söyleyelim; Dixon’a göre Google gücünü koruyabilecek ancak Facebook gidici!

Çevre ve iklim krizi konularında da trendleri yorumlayan yazar, geleceğin tahmin ettiğimizden daha radikal değişimlere gebe olduğunu, gezegenin bizi bazı değişimleri beklenenden çok daha hızlı benimsemeye zorlayacağını düşünüyor. Bu hususta şimdiden haklı çıktığı bile söylenebilir.



HEMEN HER ŞEYİN GELECEĞİ

Patrick Dixon

Çeviren: Mehmet Murat Kemaloğlu

İş Kültür, 2020

416 sayfa, 45 TL.