Geleceğin karanlık bir sokağından haber veren öyküler...

‘Cuma Karası’ adlı öykü toplamıyla dikkatleri üzerine çeken 1991 doğumlu Nana Kwame Adjei-Brenyah, kelimenin tam anlamıyla bu çağın yazarı. Meseleleri ele alış şekli, hayat karşısındaki duruşu ve edebiyatını bu duruşuyla bir hale getirmesi onun en dikkat çeken yanları olarak öne çıkıyor. ‘Cuma Karası’ da bu anlamda bir imza kitap; Adjei-Brenyah’ın dünyayı ve edebiyatı algılayışının resmi gibi görülüyor hep üzerine kaleme alınmış değerlendirmelerde. Öyküler arasında dolaşmaya başlandığında okur da hissediyor bunu. Yazarın bu öykü toplamı şimdi Türkçede. Hayat ve edebiyat karşısındaki duruşu aynı yükseklikte duran bir yazarla karşı karşıya kalacak ‘Cuma Karası’nda okurlar.

12 öyküsünü bir araya getirdiği kitabında yazar, artık her adımda bir açığını daha yakaladığımız içinde yaşadığımız sistemin tüm kırık döküklüğünü gözler önüne seriyor. Yaşadığımız günler öyle bir hal aldı ki bundan birkaç sene önce görsek de inanmayacağımız her şey artık burnumuzun dibinde bitiyor ve ne garip, insanlık olarak biz artık şaşırmayı unuttuk. Adjei-Brenyah da bu şaşıramayan, her duruma bir şekilde kılıfını uydurup ona adapte olan insanlığı koyuyor eleştiri oklarının hedefine öykülerinde. Evet, diyor yazar, içinde bulunduğumuz kan emici dünya sistemi artık zor nefes alıyor ama bir şekilde insanları pençesinde tutmayı başarıyor hâlâ. Peki buna karşı insanlar, insanlık ne yapıyor?

İşte, Adjei-Brenyah’ın öykülerinin can alıcı ve bize, yani insanlığa tuttuğu karanlık aynayı da yönlendiren soru bu...

Yazar, öykülerinde insanlığın bu çılgınca akan zamanlarda nasıl da çağa ayak uydurarak çıldırdığını anlatıyor. Bunu yaparken şimdiki zamanın derin yaralarını kaşısa da öykülerin distopik bir atmosferi var. Geleceğin karanlık bir sokağından haber veriyormuş gibi adeta Adjei-Brenyah. Fakat yazık ki yazarın ele aldığı meseleler tam da yanı başımızda bir dağ gibi beliriveriyor. Adjei-Brenyah’ın öyküleri arasında dolaşırken ele aldığı meselelerin nasıl bu çağın dertleri olabileceği de akla düşüyor. Teknolojinin her gün sıçrayarak ilerlediği bir çağda insanlığın nasıl da gerilediğinin yansımaları denebilir yazarın kaleminden çıkanlar için bu bağlamda.

Peki, nedir bu meseleler?

Irkçılığı ele alıyor örnekse yazar. Dünyanın dört bir köşesinden her geçen gün farklı bir yansımasını gördüğümüz ırkçılık. Katil beyazları koruyan, katledilen siyahları ise vahşetin kollarına bırakan feci bir hukuk sistemi üzerinden anlatıyor bu meseleyi öyküsünde. Ya da her geçen dakika birinin daha açlıktan öldüğünü bildiğimiz dünyada ’alışveriş çılgınlığı’ adı altında yaşanan rezalet. İlaçların kontrol ettiği insanlar. Silahların her köşede görülebilmesi. Bunların hepsi çok tanıdık değil mi? Adjei-Brenyah’ın kaleminde ‘biz’ emin olun ki çok çirkin görünüyoruz. Bu da yazarın insanlığa tuttuğu aynanın fazlasıyla gerçekçi oluşuyla ilintili. Öte yandan ironi dozu da yüksek öyküler yazarın kaleminden çıkanlar. Okuruna her ne kadar karanlık bir evren vaat ediyorsa da ‘Cuma Karası’, dünyanın haline gönderilen kahkaha asla bir yana bırakılmıyor.

Yazar şöyle diyor öyküler için: “Bizimkinden biraz daha kötü bir dünya resmettim.” Ve ekliyor: “Belki bu sayede daha iyi bir dünyayı birlikte hayal edebiliriz.”

Daha iyi bir dünyayı birlikte hayal edebilmek için Adjei-Brenyah’ın dünyamıza tuttuğu aynaya ihtiyacımız var. Kendimizle yüzleşebilmek için...

CUMA KARASI

Nana Kwame Adjei-Brenyah

Çeviren: Taylan Taftaf

İthaki Yayınları, 2020

216 sayfa, 28 TL.