Geleceğin fotoğrafçıları yarışmaya davetli!

Çok sesli ve multidisipliner yapısıyla fotoğraf sanatını merkezine alarak farklı diyalogları buluşturan 212 Photography Istanbul bu yıl 8-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Özel bir rota ile İstanbul’un beş farklı mekânına yayılacak 212 Photography Istanbul bünyesinde gerçekleşecek fotoğraf yarışması da her yaştan ve milletten, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların fotoğraflarına kapılarını açıyor. Yarışma 20 Eylül’e kadar başvuru kabul ediyor.

Fotoğraf diline yeni keşifler ve değerler katan 212 Fotoğraf Yarışmasının jürisinde fotoğraf ve tasarım dünyasının önde gelen isimleri yer alacak. Yeni yeteneklerin keşfedileceği yarışmada birinciyi, aralarında tasarımcı Hüseyin Çağlayan, fotoğraf dünyasının önemli kurumlarından Foam’ın Küratörü Kim Knoppers, Avrupa’nın önde gelen galerilerinden Photographers’ Gallery Direktörü Brett Rogers, işlerini de festival kapsamında göreceğimiz fotoğraf sanatçısı Ellen Kooi, Aperture Magazine Editörü Brendan Embser, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Metin Çavuş’un yer aldığı bir jüri ekibi belirleyecek. Yarışmanın birincisine 5 bin euro ödül verilecek.

Başvurular festivalin 212photographyistanbul.com adresindeki web sitesinden kabul edilecek.