‘Geçmişten Bugüne’ aşk şarkıları



Borusan Sanat’ın çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarını yayımlamaya devam ediyor. 14 Şubat Pazar günü 11.30’da yayımlanacak ‘Geçmişten Bugüne’ başlığını taşıyan Borusan Quartet konserinde, sevilen tangolar, halk ezgileri düzenlemeleri ve 20. yüzyıl eserlerinden seçmeler seslendirilecek. Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Çağ Erçağ’dan (viyolonsel) oluşan Borusan Quartet, ‘La Muerte del Angel’ (Piazzolla), ‘Sarıkamış Türküsü’, ‘Tango Feeling’, ‘Sultaniyegâh Sirto’, ‘Karahisar Kalesi’ ve ‘Nihavend Longa’ gibi eserleri yorumlayacağı konserde dinleyicilerini Milonga’nın büyülü dünyasından eski İstanbul’a, Anadolu’nun uçsuz bucaksız manzaralarından şehirde bir aşk hikâyesine taşıyacak. Konser öncesinde ise Nisan Ak söyleşisi gerçekleşecek.