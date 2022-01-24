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‘Gazete’ gündemden düşmesin...

#Tan Oral#Gazete#Schneidertempel Sanat Merkezi
‘Gazete’ gündemden düşmesin...

Günlük gazete karikatürlerinin duayen ismi Tan Oral, ‘Gazete’ başlıklı sergisiyle Schneidertempel Sanat Merkezi’nde.

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Gazeteler sadece haber vermez, yorum yapmamıza, yapılan yorumlarla daha da geniş düşünmemize yol açar. Biz okurlar da her bir sayfada daha büyür, daha gelişir, daha güçlenir, donanırız. O nedenle belirleyicidir gazetenin işlevi.
Bir yanıyla çok zor, bir yanıyla çok kolaydır gazete karikatürcülüğü... Hemen her siyasi figür muhakkak bir fırsat yaratıyor yaptıklarıyla, söyledikleriyle; bu kolay yanı. Oğuz Aral, kalıcı olmadığını söylemişti bir konuşmamızda. Benim çok sevdiğim ve hep gözümün önünde olmasını istediğim ise gazete sayfalarından kestiklerim, çünkü gündemi taşıdıkları gibi hayatı da omuzluyorlar.
Tan Oral, karikatürleriyle, gazeteler üzerinden günün gündemini yorumluyor. Bütün gün, neler yaşandığını takip ediyor, sonrasında nelerin olabileceğini düşünüyor ve biz okurlara yeni bir pencere açıyor. Çok kolay olmasa gerek, ‘Huysuz İhtiyar’ Oğuz Abi’nin dediği kadar. Köşe yazarları ya da yorumcuların sayfalar dolusu anlattıklarını tek karede aktarabilmek öyle sıradan bir şey değil.

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‘Gazete’ gündemden düşmesin...

Tan Oral’ın Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açtığı ‘Gazete’ başlıklı sergisinde yer alan bir karikatürü (gazetecinin soru işareti, muhatabının ise ünlem olduğu) nasıl da etkili. O soru işareti ki, kasap çengeli misali kocaman. Bir diğer karikatürde, klavyesi çivi olduğu için parmakları sarılı bir gazeteci... Gelin de düşünmeyin: Acaba -ünlemden de anlaşıldığı kadarıyla- soruların yanıtları mı zorluyor gazeteciyi, yoksa bir yanıt alamadığı için zorlanıyor mu?
Sergide yer alanların hemen tümü gazete sayfalarından sıyrılıp gelen bu çalışmalar birbirlerini tamamladığı gibi anlamlılıklarıyla da kalıcılıklarını kanıtlamış, gerçekten düşündüren, ufuk açan karikatürler. Ancak Tan Oral, usta çizgileriyle basılı yayınların yerini artık sosyal medyaya bıraktığı düşüncesine karşı çıkıyor. Bununla, sosyal medyayı küçümsediği, yok saydığı gelmesin akla; daha da güçlenmesi, daha bir günün gündemine, daha bir hayatın gerçeklerine odaklanması gerektiği anlamı süzülüyor. Ne gelişmeler engellenebilir ne de tarihin tekerleği geri çevrilebilir.
Tan Oral’ın, bu kez günün gündemini değil, gazetelerin kendisini yorumladığı karikatürleri, gazete(ci)ler kadar okurun da sorunlarını yansıtıyor. Oral, düşünmeye çağırıyor insanları bu sergisiyle...
Tan Oral’ın ‘Gazete’ başlıklı 6 Şubat’a kadar Schneidertempel Sanat Merkezi’nde.

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#Tan Oral#Gazete#Schneidertempel Sanat Merkezi

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