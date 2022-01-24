‘Gazete’ gündemden düşmesin...

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Gazeteler sadece haber vermez, yorum yapmamıza, yapılan yorumlarla daha da geniş düşünmemize yol açar. Biz okurlar da her bir sayfada daha büyür, daha gelişir, daha güçlenir, donanırız. O nedenle belirleyicidir gazetenin işlevi.

Bir yanıyla çok zor, bir yanıyla çok kolaydır gazete karikatürcülüğü... Hemen her siyasi figür muhakkak bir fırsat yaratıyor yaptıklarıyla, söyledikleriyle; bu kolay yanı. Oğuz Aral, kalıcı olmadığını söylemişti bir konuşmamızda. Benim çok sevdiğim ve hep gözümün önünde olmasını istediğim ise gazete sayfalarından kestiklerim, çünkü gündemi taşıdıkları gibi hayatı da omuzluyorlar.

Tan Oral, karikatürleriyle, gazeteler üzerinden günün gündemini yorumluyor. Bütün gün, neler yaşandığını takip ediyor, sonrasında nelerin olabileceğini düşünüyor ve biz okurlara yeni bir pencere açıyor. Çok kolay olmasa gerek, ‘Huysuz İhtiyar’ Oğuz Abi’nin dediği kadar. Köşe yazarları ya da yorumcuların sayfalar dolusu anlattıklarını tek karede aktarabilmek öyle sıradan bir şey değil.

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