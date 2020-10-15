Galata Kulesi’ne 1 haftada 15 bin ziyaretçi
Restorasyon sonrası kapılarını yeniden açan tarihi Galata Kulesi uygulanan sıkı salgın önlemlerine rağmen ziyaretçi akınına uğradı.
Tarihi kuleyi bir haftada toplam 15 bin 685 kişi ziyaret etti. Dünyanın en eski kulelerinden olan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan açılış töreninin ertesi günü 1687 ziyaretçiyi ağırladı. Müzekart ile ziyaret edilebilen Galata Kulesi’ni daha sonraki günler ise sırasıyla 1749, 1819, 3 bin 225, 3 bin 158, 2 bin 96 ve 1951 kişi gezdi. Lokanta, restoran gibi eklentilerin kaldırıldığı, müzeye dönüştürülen Galata Kulesi’nde ziyaretçiler kontrollü olarak kabul ediliyor.
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