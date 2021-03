Frankfurt’ta Onur Yılı

Türkiye 2008 yılında Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur konuğu olmuştu. Türkiye’den 40 yayınevi katılmıştı fuara.Türkiye 2008 yılında Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur konuğu olmuştu. Türkiye’den 40 yayınevi katılmıştı fuara.Edebiyatla ilgili iki kitap yayımlanmıştı. İkisi de İngilizce olarak çıkmıştı:Biri Füsun Akatlı’nın hazırladığı ‘Essays and Literary Criticism From Turkey’. İkincisi de benim hazırladığım ‘100 Corner Stones of Turkish Literature’.Rahmetli Akatlı’nın kitabında deneme ve eleştiri türünde yazan 43 ad yer almıştı.

Giriş bölümünde kitaba aldığı adlar konusundaki bakış açısını yazmıştı: “Türk denemesinin iki kaynağı vardır: Edebiyat ve felsefe. Bizim katalogtaki denemecilerin çoğu şair, romancı, öykü yazarı olup felsefi bir bilgiden gelmektedir.”Benim kitabımda ise 100 edebiyatçı yer almaktaydı.

Bu iki kitabın da Türkçeye çevrilmesini öneriyorum. Bu kitapların Türkçede yayımlanması için birçok sebep var. Birincisi, dünyadan bu fuara gelenler Türk edebiyatını bu kitaplardan tanıdı, iki kişinin objektifinden bizim edebiyatımızın birçok adını öğrendiler. Etkisi bu kadarla da kalmadı, fuar boyunca Türkiye yayınevleri standında kitaplar sergilendi. Yabancı dile çevrilenler de vardı. Bunca yıldan sonra orada verilen yargıları, tespitleri şimdi okuyanlar bugünle mukayese edebilirler. Bence hiçbir görüş, bir değerlendirme unutulmaya bırakılmasın. Ayrıca bu kitapların çevirileri fuar dışında kitapçılarda da satılıyordu. Fuar mekânında da Türk edebiyatı üzerine birçok konuşma yapıldı. Onların etki derecesini ölçmek mümkün olmadı. Ancak bu iki kitap yayımlandığında yeni eleştiriler de gelebilir. Frankfurt’ta Yaşar Kemal için birkaç konuşma yapılmıştı. Fuarların bir ülkenin edebiyatının tanınmasında ne kadar rolü vardır, kesin bir yargıya varamadım. Daha önceleri o dilde kitapları yayımlananların aranma durumları öne çıkıyordu.Avrupa kıtasındaki önemli fuarlara gittim. Başta Frankfurt Kitap Fuarı olmak üzere Leipzig, Bologna, Selanik kitap fuarlarına katıldım. Orada Fransız yayınevlerinin standında Nedim Gürsel öne çıkmıştı. Neredeyse 40 yıldır Frankfurt’a gittiğim için fuarla ilgili yazılarım Türkçe/Almanca iki dilde yayımlandı, önsözü de fuarın direktörü Jurgen Boos yazmıştı.Yazımızın amacı o kitapların Türkçeye çevrilip yayımlanmasıdır.



TEŞEKKÜR

Okurum Esen Akyel ‘The Penguin Book of Turkish Verse’ kitabını bana ulaştırdı. Şiir çevirilerinin değil de düzyazıların Türkçeye çevrilmesinin gerektiği kanısındayım. Değerli okuruma çok teşekkür ederim.