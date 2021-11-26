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Fotoğraflarla İstanbul’un pandemi günleri

#Pandemi#Pandemi İstanbul#Fotoğraf
Fotoğraflarla İstanbul’un pandemi günleri

E. Hilal Korucu’nun İstanbul’un pandemi döneminin farklı anlarını anlatan fotoğrafları sanatseverlerle buluşuyor… Çocukların karantina sonrası parktaki oyun coşkusu, yaşlıların izin günlerinde İstanbul’un tenha sokaklarda özgürlüğün tadını çıkarışı, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi gibi unutulmaz anların yer aldığı siyah beyaz 70 fotoğraf, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda olacak.

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Şehir, insan ve bellek temasıyla; pandemi sürecinde gündelik hayatın farklı anlarından tanıklıkların yer aldığı ‘Pandemi İstanbul’ isimli fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Pandemi sürecinin bireysel ve toplumsal hafızaya aktarılan yansımalarını kayıt altına alan iletişim uzmanı ve fotoğrafçı E. Hilal Korucu’nun acı ve tatlı tanıklıklarının yer aldığı fotoğraflardan oluşan sergi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda 28 Kasım’da ziyarete açılacak. Tamamı siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan, 70 seçkiden oluşan ‘Pandemi İstanbul’ sergisi, 16 Aralık Perşembe’ye kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Fotoğraflarla İstanbul’un pandemi günleri


TANIKLIK HİKÂYEYE AİT OLMAKTIR’
Korucu, insanın fotoğraf çekerken an ve mekânın bir parçası olduğunu söylüyor: “Tanıklık aynı zamanda hikâyeye ortak olmaktır. Benim kişisel pandemi öyküm; bu yönüyle yüzlerce insanı, mekânı, duyguyu barındırıyor. Çocukların aylarca evde kaldıktan sonra parklardaki oyun coşkusu, yaşlıların izin günlerinde tenha sokaklarda özgürlüğün tadını çıkarışları, pandemi sebebiyle vefat eden insanların gasilhanelerdeki suskun vedaları, mesafeli cuma namazlarında aralarına girip çekim yaptığım erkek cemaatin şaşkınlığı, yoğun bakımda yatan hastaların yaşam mücadelesi, mezarlıkta toprağı henüz kurumamış insanların iki tarih aralığına sığan hikâyeleri benim öykümün unutulmazları. Tüm zorluğuna, yoruculuğuna rağmen bir şans olarak gördüğüm bu süreç, çok değerli deneyimler yaşattı bana. İstanbul’un 14 ilçesinde dört mevsim yağmuru, karı, sıcağı, rüzgârı yaşadım. Çoğu zaman kişisel yaşamımın olağan seyrinde yoluma çıktı fotoğraf kareleri. Yolculuk öncesi havaalanında beklerken, konserde müzik dinlerken, Ramazan ayında pide almak için fırına gittiğimde, iş icabı bir açılış programında bulunurken. Bazen de sürüklendim insan öykülerinin peşinden.”

Fotoğraflarla İstanbul’un pandemi günleri


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