Fizikçi müzisyen Volga’dan ücretsiz konser

Lise ve üniversite yıllarında kurduğu rock gruplarıyla çeşitli festivallerde canlı performanslar sergileyen Volga’nın şarkıları alternatif rock türünde. Yaptığı müziğin dinleyicilere pozitif titreşimler vermesini amaçladığını belirten Atilla Volga, bu sebeple bestelerinde karanlık ruh hallerine sevk eden melankolik müziklerden uzak durduğunu vurguluyor. Radyasyon fizikçisi olan ve müziğe bir fizikçi olarak yaklaşarak diğer müzisyenlerden ayrıldığını söyleyen Volga, uluslararası bir kongrede ‘Müzik Fiziği’ başlıklı bir sunum yapmıştı.