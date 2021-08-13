Fizikçi müzisyen Volga’dan ücretsiz konser
‘Dokunmam Tenine’ adlı teklisini dijital platformlarda dinleyicilere sunan Atilla Volga, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin pandemiden etkilenen müzisyenlere destek amacıyla düzenlediği ücretsiz açıkhava konserleri kapsamında 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00-21.00 arasında Sarıyer Kireçburnu’ndaki Haydar Aliyev Parkı’nda izleyicilerle buluşacak.
Lise ve üniversite yıllarında kurduğu rock gruplarıyla çeşitli festivallerde canlı performanslar sergileyen Volga’nın şarkıları alternatif rock türünde. Yaptığı müziğin dinleyicilere pozitif titreşimler vermesini amaçladığını belirten Atilla Volga, bu sebeple bestelerinde karanlık ruh hallerine sevk eden melankolik müziklerden uzak durduğunu vurguluyor. Radyasyon fizikçisi olan ve müziğe bir fizikçi olarak yaklaşarak diğer müzisyenlerden ayrıldığını söyleyen Volga, uluslararası bir kongrede ‘Müzik Fiziği’ başlıklı bir sunum yapmıştı.