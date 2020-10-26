Fikret Muallâ ile yeni randevu

İzmir Folkart Gallery’de pandemi önlemleri nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan ‘Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ’ sergisi, randevu ve sınırlı sayıda ziyaretçi şartları ile tekrar kapılarını açtı. Sergi, 20 Aralık tarihine kadar açık kalacak.



‘Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ’ sergisinde sanatçının 50 eseri yer alıyor. Sergide sanatçıya ait mektup, kitap ve kişisel eşyalar; kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen eserleriyle buluşuyor. Sergi için özel olarak 400 sayfalık bir albümde hazırlandı. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi ilk olarak 28 Şubat 2020 tarihinde ziyarete açılmıştı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplum sağlığını korumak için geçici olarak ziyarete kapatılan sergi 20 Ekim tarihinde yeniden sanatseverlerin ziyaretine açıldı.



EN FAZLA 15 KİŞİ



Ziyaret belli şartlar altında gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda Folkart Gallery, ziyaret saatleri yeniden düzenlendi. Sergi, pazartesi hariç her gün saat 10.00-17.00 arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaret süresi 30 dakika ile sınırlandırıldı. Randevu sistemi ile ziyaretçi kabul edilecek. Ziyaret saati süresince sosyal mesafeyi koruyabilmek için galeri içerisinde aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı 15 kişi olarak planlandı.