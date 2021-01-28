Festival seçkisi devam ediyor
İstanbul Film Festivali’nin Şubat Seçkisi, prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış 12 filmden oluşuyor ve gösterimler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Seçkide Filmekimi Galaları’ndan yapımlar, Hasan Söylemez’in Sahra Çölü belgeseli ‘Tenere’, kült film ‘Şarküteri’ ve Yunanistan’ın Oscar adayı ‘Elmalar’ da yer alıyor.
Gösterimler 5 Şubat gecesi 21.00’de başlayacak. filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek ve filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.
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