Festival seçkisi devam ediyor

Gösterimler 5 Şubat gecesi 21.00’de başlayacak. filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek ve filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.