Festival devam ediyor

COVID-19 nedeniyle ilk planlanan tarihinde düzenlenemeyen İstanbul Film Festivali’ni yeni kurduğu gösterim platformuyla çevrimiçine taşıyan İKSV, 2021’de de izleyicisinden uzak kalmamak için filmonline.iksv.org adresinde yıl boyunca çevrimiçi gösterimlerine devam edecek. İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı kapsamında 2020’nin ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak’ta, saat 21.00’de başlayacak.



Yılın ilk haftasında François Ozon’un son filmi ‘85 Yazı’, Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan ‘Favolacce /Bad Tales’ ve rock’n’roll dünyasından unutulmaz anları yakalayan efsanevi fotoğrafçı hakkındaki ‘Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi’ gösterime girecek.