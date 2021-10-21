Festival başlıyor, tiyatro mevsimi çiçek açıyor!

Haberin Devamı

Tiyatro dünyası için ekim, sezonun tazelendiği, baştan aşağı çiçeklendiği ay. Ekim ve kasım, 2017’den beri ‘tiyatro mevsimi’ne festival hareketliliği, neşesi de getiren aylar aynı zamanda. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu sene 25’incisi düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali’nin oyunları bu hafta itibariyle tiyatro mevsimine yeni bir katman renk eklemek üzere ‘sahaya iniyor’. İki sezona yayılan pandemi kıskacından sonra, İstanbul Tiyatro Festivali kendisini koşullara uyarlamış yapısıyla melez bir program hazırlamış tiyatro takipçilerine. Tiyatro dünyası için ekim, sezonun tazelendiği, baştan aşağı çiçeklendiği ay. Ekim ve kasım, 2017’den beri ‘tiyatro mevsimi’ne festival hareketliliği, neşesi de getiren aylar aynı zamanda. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu sene 25’incisi düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali’nin oyunları bu hafta itibariyle tiyatro mevsimine yeni bir katman renk eklemek üzere ‘sahaya iniyor’. İki sezona yayılan pandemi kıskacından sonra, İstanbul Tiyatro Festivali kendisini koşullara uyarlamış yapısıyla melez bir program hazırlamış tiyatro takipçilerine. 22 Ekim-20 Kasım arasında 25 yerli ve yabancı oyun seyirciyle hem çevrimiçi hem de fiziki mekânlarda buluşacak. Bizi ‘Bu Zamanda Tiyatro’ mottosuyla selamlayan ve upuzun kapanma döneminin ardından isabetli bir ifadeyle, tiyatronun ‘nefes aldırdığına’ vurgu yapan festivalin dikkat çeken oyun ve başlıklarına birlikte bakalım…





İKİ İDDİALI ULUSLARARASI KONUK: ‘NEŞE’ VE ‘MEDEA’



KADINLAR VARDIR, KADINLAR HER YERDE!



KADROLAR DAR, MEVZULAR DERİN