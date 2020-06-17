Fatih’in portresi müzayedede

Londra’daki National Gallery’nin daimi sergilenen eserleri arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan portresi, Christie´s müzayede evi tarafından 25 Haziran’da satışa çıkarılacak. Fatih Sultan Mehmet’in, İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480’de yapılan portresinin satış değeri 400 ile 600 bin sterlin arası olarak belirlendi. Eser, Fatih Sultan Mehmed’in yanında başka bir kişi ile resmedilmiş ‘tek portre’ olma özelliği taşıyor.

Demirören Haber Ajansı’na konuşan Christie´s müzayede salonu İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu Sara Plumbly, Fatih’in portresinin, koleksiyonun en önemli parçalarından olduğunu belirterek, koronavirüs salgını tedbirlerinden dolayı iki ay önce kapattıkları salonun ilk kez bu müzayedeyle açılacağını söyledi. Plumbly, “Bu tablo, Sultan II. Mehmet’in kendi döneminde ya da o döneme yakın bir zamanda yapılmış, özel koleksiyoncuların elinde olan ve günümüze ulaşmış üç portesinden biri. Padişahın yanında, kim olduğunu hâlâ bilmediğimiz başka bir figür görüyoruz. Bu kişinin üç oğlundan biri olduğu söyleniyor ancak her ikisi arasında yaş farkının az olması bu teoriyi doğrulamıyor. Başka bir görüş ise bu kişinin tıraşlı ve beyaz tenli olmasından dolayı bir Avrupalı olabileceği. Ayrıca diğer kişinin Osmanlı görgü kuralları çerçevesinde padişah ile aynı boyutta tasvir edilebilmesi de olağandışı. Fatih Sultan Mehmet benzer başka portreler de yaptırdı ancak nerede olduklarını bilmiyoruz. Bu portre günümüze ulaşan nadir tablolardan. Eserin 460 bin sterlin değerinde satışa çıkacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.