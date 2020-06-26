Fatih’in portresi İstanbul'a geliyor

Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek dün Londra’da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 770 bin sterlin (yaklaşık 6,5 milyon lira) ödenerek satın alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamayı Twitter’da yaparak, “Londra’da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık” dedi.

Müzayedede İBB’yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti. Fatih portresinin de yer aldığı müzayede, koronavirüs nedeniyle 2 ay gecikmeli yapıldı.

‘Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte’ ismiyle müzayedeye çıkarılan tablonun tarihi 1479 yılına uzanıyor. Venedikliler ile yapılan İstanbul Anlaşması’nın maddelerinden biri, dönemin en iyi ressamlarından birinin Fatih’in resimlerini yapmak için İstanbul’a gelmesiydi.

Bu görevle Osmanlı başkentine gönderilen Gentile Bellini, 1479-1481 yılları arasında Saray’da ağırlandı. Fatih Sultan Mehmet tablolarının yanında çeşitli illüstrasyonlar da çizdi.

YANINDAKİ OĞULLARINDAN BİRİ Mİ?

İtalyan ressam Gentile Bellini’nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor. Müzayede evinde ‘İslam ve Hint Sanatı’ koleksiyonu kapsamında satışa sunulan portrede imza bulunmuyor.

Portrenin büyük gizemlerinden birini Fatih Sultan Mehmet’in yanında resmedilen ikinci figür teşkil ediyor. Sakalsız ama Osmanlı kıyafetleri içindeki erkek figürünün Fatih’in 3 oğlundan biri ya da bir Avrupalı diplomat olabileceği düşünülüyor.

15. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu tahmin edilen portrenin bir diğer önemi de Fatih’in yaşadığı dönemde yapılan 3 portreden biri olması. Portre son olarak özel bir koleksiyoncu tarafından 2015’te satın alınmıştı. Bu portrelerden en ünlüsü Bellini imzasını taşıyor ve Londra’da Ulusal Galeri’nin koleksiyonunda bulunuyor.

Londra’da geçen yıl yapılan farklı müzayedelerde Osman Hamdi Bey’in ‘Kuran Okuyan Kız’ tablosu 6 milyon 315 bin sterline, Bellini’nin takipçilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi ise 5 milyon 323 bin sterline alıcı bulmuştu.

ÖLÜMÜNDEN ALTI AY ÖNCE TAMAMLANMIŞ

Tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33.4, boyu ise 45.4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Portrenin, 3 Mayıs 1481 tarihinde zehirlenerek öldürülen Fatih Sultan Mehmet’in ressam Bellini’ye verdiği son pozlardan biri olabileceği söyleniyor.