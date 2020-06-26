'Fatih' portresi için özel müze yapılacak

Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek perşembe günü Londra’da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplamda 935 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) ödenerek satın alınmıştı. BBC Türkçe’nin açık artırma ile ilgili sorularını yanıtlayan İstanbul Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Fatih Sultan Mehmet portresinin, İBB bünyesinde yeni yapılacak bir müzede sergileneceğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamayı Twitter’da yaparak, “Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık” demişti. İBB, tablonun açık artırma fiyatı olan 770 bin sterline ek olarak, müzayede evi komisyonu olarak da 165 bin 250 sterlin ödeyecek. BBC Türkçe'ye açıklama yapan, Christie's müzayede evi yetkilileri tablonun toplam satış bedelinin 935 bin 250 sterlin olduğunu ifade etti.







'İMAMOĞLU BİZZAT PLANLADI'

İBB Daire Başkanı Polat, alımın, İBB'nin "koleksiyon edinim bütçesinden" karşılanacağını açıkladı. Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bizzat kendisinin planladığı" bir alım süreci gerçekleştirildiğini söyledi: "Müzayedeleri takip ediyoruz, konu basına da yansımıştı. Bizzat kendisi de bu dünyaları (müzayedeleri) takip eder. Kendisinin de çağdaş resim koleksiyonu var." Telefon bağlantısı ile Londra'daki müzayedeye katıldıklarını söyleyen Polat, "Fatih'in tablosu, 16 milyon İstanbullu adına alındı, bütün İstanbulluların koleksiyonu oldu" dedi. Polat, tablonun sergilenmesine ilişkin de "Eldeki müzeler yetersiz. Tablo, İBB elindeki sanat koleksiyonu ile birlikte restorasyonunu yaptığımız bir yerde sergilenecek." dedi. İstanbul'a getirilişi birkaç gün içerisinde netleşecek olan tablo için 770 bin sterlin bedelin üzerine yüzde 20'lik bir müzayede evi payı ödenerek satın alındığını da açıkladı. Polat açık artırma sırasında bir rekabet yaşandığını da söyledi.

Christie's müzayede evi, tabloyu 400 bin ila 600 bin sterlin aralığında açık artırmaya çıkarmıştı. (BBC Türkçe)