‘Fadiş' 50 yaşında!

Gülten Dayıoğlu

Gülten Dayıoğlu’nun kendi yaşam öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı, küçük bir kızın sevgi ve duygu yüklü öyküsünü anlatan roman, 1971 yılından bu yana üç kuşağın en yakın arkadaşı oldu. Tüm Türkiye’nin kalbinde yer eden ‘Fadiş’, bu 50 yıl süresince sayısız hayata dokundu. Romanda yediden yetmişe herkes kendinden bir şeyler buldu. Özellikle ‘Fadiş’in yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği direnç okurlara örnek oldu.

‘Fadiş’in kimi zaman hüzünlendiren kimi zamansa içimize umut tohumları serpen yaşam serüveni, bir koleksiyon kitabı niteliğindeki özel baskısıyla okurların geçmişe özlemini canlandırıyor. İlk baskısı göz önünde bulundurularak hazırlanan Fadiş 100. Özel Baskı, Gülten Dayıoğlu’nun ıslak imzasını da taşıyor.

Gülten Dayıoğlu, ilk göz ağrısı ‘Fadiş’in 50’nci yaşıyla ilgili, “Şu günlerde, sevgili Fadiş kızımın mürüvvetini görmenin sevinç ve coşkusunu yaşıyorum” yorumunda bulunuyor.

FADİŞ

Gülten Dayıoğlu

Altın Kitaplar, 2021

320 sayfa, 35 TL