Etil alkole yasak geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, evde içki yapımında kullanılan etil alkolün satışını tamamen yasaklayacak. Uygulama 60 gün sonra başlayacak. ‘Etil ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ dün Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı artık tamamen yasak olacak.

İNTERNET YASAĞI

Geçiş süreci ise 2 ayla sınırlı olacak ve bu süreçte ürünlerin satışı yapılabilecek. Bu ürünler 60 günün sonundan itibaren ise piyasaya arz edilemeyecek ve satış belgeli yerlerde bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilecek.

Yönetmelik değişikliğiyle, etil alkol ve metanolün internet satışı da yasaklandı. Buna göre Tarım Bakanlğı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak. Etil alkol üretim tesislerinin izin, üretim ve yenileme süreçlerinde onay ve izinleri Tarım ve Orman Bakanlığı verecek.

EN ACI BİLEŞİK

2018 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle de de etil alkole dünyanın en acı bileşiği kabul edilen ‘denatonyum benzoat’ katılmaya başlanmıştı. Eklemenin ardından, piyasada satılan etil alkollerin etiketinde ise “Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir” ibaresi yer almaya başlamıştı.

ETİL VE METİL ALKOL NEDİR?

Bir tahıl alkolü olan etanol yani etil alkol, alkollerin içerisine katılan bir karışım maddesi. Otomotiv alanında, kozmetikte ve tıpta kullanılmasının yanı sıra içki yapımında da kullanılıyor. Metil alkol (metanol) ise odun talaşının distile edilmesi ile elde ediliyor. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılıyor. Zehirlenme belirtileri, metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlıyor.