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Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:39,Son Güncelleme:/

Eti Çocuk Tiyatrosu da 'evde'

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Eti Çocuk Tiyatrosu da 'evde'
Kırmızı Başlıklı Kız
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Eti Çocuk Tiyatrosu, ‘Heidi’ ve ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ oyunlarını, eğitimlerine evden devam eden çocuklar için YouTube kanalından yayınlamaya başladı.

2000 yılından bu yana 2,5 milyona yakın çocuğu tiyatroyla buluşturan Eti Çocuk Tiyatrosu, oyunlarını dijitalde ortamda sergiliyor. Koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla alınan önlemler kapsamında eğitimlerine evde devam eden milyonlarca çocuğa ulaşmak amacıyla Eti Çocuk Tiyatrosu, her hafta dünyaca ünlü iki farklı tiyatro klasiğini Eti’nin Youtube hesabından yayınlayacak.
Projenin ilk haftasında 'Heidi' ve 'Kırmızı Başlıklı Kız' yayınlanmaya başladı. Eti Çocuk Tiyatrosu, sonraki haftalarda 'Kral Çıplak', 'Çizmeli Kedi', 'Pinokyo' ve 'Alice Harikalar Diyarında' oyunlarını da izleyicilere sunacak

Heidi

https://www.youtube.com/watch?v=V4o3dPNHh2M

Eser: Johanna Spyri
Uyarlayan-Yöneten: Ünsal Sicilli
Müzik: Burakcan Olçaray
Dekor-Kostüm: Şebnem Kepkep
Oyuncular: Ali Ulvi Gülşen-Aylin El-Derya Hatipoğlu-Dilara Akan-Furkan Tekbıyık

Johanna Spyri'nin dünyaca ünlü aynı adlı eserinden uyarlanan oyun; doğa sevgisi, özgürlük, arkadaşlık, yardımseverlik, hayal etmek ve umut gibi konuları eğlendirici ve hareketli bir dille anlatmaktadır. Türkiye’nin birçok ilinde bugüne kadar yaklaşık 90.000 kişiyle buluşmuş olup perde açmaya devam edecektir.

Kırmızı Başlıklı Kız
https://www.youtube.com/watch?v=TNzhT6PyEZQ

Eser: Charles Perrault
Uyarlayan-Yöneten: Ünsal Sicilli
Müzik: Caner Anar
Dekor-Kostüm: Şebnem Kepkep
Oyuncular: Alper Yaman-Didem Alesoy- Dilara Akan-Hüseyin Yıldırım-Mehmet Onur

Charles Perrault’un dünyaca ünlü aynı adlı eserinden uyarlanan oyun; büyüklerin sözünden çıkmanın ve doğru yoldan ayrılmanın ne kadar çok soruna yol açabileceğinin yanı sıra, tanımadığımız kişilere karşı da dikkatli olmamız gerektiğini konu almıştır. Türkiye’nin birçok ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 360.000 izleyiciyle buluşmuştur. (2016-2017 / 2017-2018 / 2019-2020)

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