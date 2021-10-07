Esma Sultan’da ‘Zamansız Sofralar’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Süper Ligde tarihi zirve Bugün bir ilk olacak... Gözler Rivada...Süper Lig'de tarihi zirve! Bugün bir ilk olacak... Gözler Riva'da...#Süper Lig
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacakGıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak#Fahiş Fiyat
Antalyada iğrenç olay Aileye hayatı zehir ettiAntalya'da iğrenç olay! Aileye hayatı zehir etti#Antalya
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Google skandalı İsmi aratan herkesin bilgilerini ABD ile paylaşmış...Google skandalı! İsmi aratan herkesin bilgilerini ABD ile paylaşmış...#Google
Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsıza seslendi: Başım dertte, lütfen...Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsıza seslendi: 'Başım dertte, lütfen...'#Andy Murray
Gizemli hastalık ABD uyardı: Bu belirtileri gösterenler...Gizemli hastalık! ABD uyardı: Bu belirtileri gösterenler...#Havana Sendromu
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Esma Sultan’da ‘Zamansız Sofralar’

#Reflections İstanbul#Zamansız Sofralar#Esma Sultan Yalısı
Esma Sultan’da ‘Zamansız Sofralar’

Reflections İstanbul’un Bereket temasıyla hazırladığı ‘Reflections İstanbul - Zamansız Sofralar’ sergisinde; yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknoloji bir araya geliyor. The Marmara Grubu ev sahipliğindeki sergi 8 Ekim’e kadar Esma Sultan Yalısı’nda.

Haberin Devamı

Çiğdem Simavi’nin danışmanlığında ve etkinlik komite başkanlığındaki ‘Reflections İstanbul - Zamansız Sofralar’ sergisinin etkinlik komitesi üyeleri Merve Gürsel, Defne Gürsel, Selin Habbab Özkaynak ve The Marmara Group. Sergi konsept ve tasarım ekibi ise Merve Gürsel, Yeşim Demir, Mert Onaran ve Bartuğ Sayılı’dan oluşuyor.
‘Reflections İstanbul’, bu yıl ilkini gerçekleştireceği sergi ile kolektif yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknolojinin bir arada olduğu, çok yönlü ve hayal gücü sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor. Sofranın birleştirici gücü etrafında bereket temasıyla toplanıp farklı disiplinleri bir araya getiren ‘Reflections İstanbul – Zamansız Sofralar’ sergisi; 5 bölüm üzerine kurgulandı. Mutfak Sanatları, Sofra Düzenleme, Çiçek Tasarımı, proje ortakları Bartuğ Sayılı’nın özel simülasyonlar kullanarak hazırladığı Işık Tasarımı Sanatı ve Mert Onaran’ın yapay zeka ve 3d görsel efektler kullanarak tasarladığı Görsel Sanatlar: Suyun Zekası bölümleriyle daha önce görülmemiş, gerçek dışı bir deneyimle hazırlandı.
Burgan Bank ana sponsorluğunda düzenlenen sergide, 40’a yakın katılımcı özel sofra sunumları, 20’ye yakın katılımcı ise çiçek enstalasyonları hazırladı. 25 yılı aşkın deneyimi ile The Marmara Catering serginin yaratıcı sunumlarını üstleniyor. The Marmara Chocolate ise otantik reçeteler ve özenle seçilmiş hammaddeler ile tasarlanan heykelsi çikolataları ile bu lezzeti yaratıcı bir mecraya dönüştürüyor.
Reflections İstanbul ekibi üyeleri ve aynı zamanda serginin proje ortakları Bartuğ Sayılı ve Mert Onaran, Esma Sultan’ın tarihi dokusunu teknoloji ile buluşturuyor. CGI & VFX sanatçısı Mert Onaran’nın dijital yapıtı ‘Suyun Zekası’ ışık ve görsel teknoloji sayesinde Esma Sultan’ın tarihi dokusu ile birleşiyor. Suyun temsil ettiği Bereket teması, suyun titreşimleri, akıcılığı ve yaydığı ses frekanslarının yapay zeka ile harmanlanmasından oluşan verilerin dijital sanata dönüşmesi deneyimleniyor. Ayrıca özel olarak hazırlanan performans sanatları koreografisi ile suyun dansı bütünleşiyor. BFA Production, serginin teknik alt yapısı ve tüm donanımını ve tüm görsel alt yapısının yapımını üstleniyor.
Biletler Biletix’te!
https://www.biletix.com/etkinlik/0IT01/DIGER/tr

www.instagram.com/reflectionsistanbul

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Reflections İstanbul#Zamansız Sofralar#Esma Sultan Yalısı