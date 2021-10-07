Esma Sultan’da ‘Zamansız Sofralar’

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Çiğdem Simavi’nin danışmanlığında ve etkinlik komite başkanlığındaki ‘Reflections İstanbul - Zamansız Sofralar’ sergisinin etkinlik komitesi üyeleri Merve Gürsel, Defne Gürsel, Selin Habbab Özkaynak ve The Marmara Group. Sergi konsept ve tasarım ekibi ise Merve Gürsel, Yeşim Demir, Mert Onaran ve Bartuğ Sayılı’dan oluşuyor.

‘Reflections İstanbul’, bu yıl ilkini gerçekleştireceği sergi ile kolektif yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknolojinin bir arada olduğu, çok yönlü ve hayal gücü sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor. Sofranın birleştirici gücü etrafında bereket temasıyla toplanıp farklı disiplinleri bir araya getiren ‘Reflections İstanbul – Zamansız Sofralar’ sergisi; 5 bölüm üzerine kurgulandı. Mutfak Sanatları, Sofra Düzenleme, Çiçek Tasarımı, proje ortakları Bartuğ Sayılı’nın özel simülasyonlar kullanarak hazırladığı Işık Tasarımı Sanatı ve Mert Onaran’ın yapay zeka ve 3d görsel efektler kullanarak tasarladığı Görsel Sanatlar: Suyun Zekası bölümleriyle daha önce görülmemiş, gerçek dışı bir deneyimle hazırlandı.

Burgan Bank ana sponsorluğunda düzenlenen sergide, 40’a yakın katılımcı özel sofra sunumları, 20’ye yakın katılımcı ise çiçek enstalasyonları hazırladı. 25 yılı aşkın deneyimi ile The Marmara Catering serginin yaratıcı sunumlarını üstleniyor. The Marmara Chocolate ise otantik reçeteler ve özenle seçilmiş hammaddeler ile tasarlanan heykelsi çikolataları ile bu lezzeti yaratıcı bir mecraya dönüştürüyor.

Reflections İstanbul ekibi üyeleri ve aynı zamanda serginin proje ortakları Bartuğ Sayılı ve Mert Onaran, Esma Sultan’ın tarihi dokusunu teknoloji ile buluşturuyor. CGI & VFX sanatçısı Mert Onaran’nın dijital yapıtı ‘Suyun Zekası’ ışık ve görsel teknoloji sayesinde Esma Sultan’ın tarihi dokusu ile birleşiyor. Suyun temsil ettiği Bereket teması, suyun titreşimleri, akıcılığı ve yaydığı ses frekanslarının yapay zeka ile harmanlanmasından oluşan verilerin dijital sanata dönüşmesi deneyimleniyor. Ayrıca özel olarak hazırlanan performans sanatları koreografisi ile suyun dansı bütünleşiyor. BFA Production, serginin teknik alt yapısı ve tüm donanımını ve tüm görsel alt yapısının yapımını üstleniyor.

Biletler Biletix’te!

https://www.biletix.com/etkinlik/0IT01/DIGER/tr

www.instagram.com/reflectionsistanbul