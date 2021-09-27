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Eskişehir, kukla tiyatrosu merkezi olmaya aday

#Eskişehir #Eskişehir Büyükşehir Belediyesi#Kukla
Eskişehir, kukla tiyatrosu merkezi olmaya aday

‘Eski Şehrin Kuklaları’ projesi kapsamında şehirde kukla yapım atölyesi açıldı, Çekya’dan gelen eğitmenler Pavel Vangeli ve Ivan Moravec eşliğinde profesyonel ve amatör tiyatro oyuncularıyla çalışmalar başladı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ortakları arasında olduğu Avrupa Birliği hibe programı kapsamında yürütülen ‘Eski Şehrin Kuklaları’ projesi kapsamında şehirde kukla yapım atölyesi açıldı, Çekya’dan gelen eğitmenler Pavel Vangeli ve Ivan Moravec eşliğinde profesyonel ve amatör tiyatro oyuncularıyla çalışmalar başladı. Kukla Yapımı ve Oynatımı Teknikleri eğitimi sürecinde Sofya’ya da çalışma ziyareti planlanıyor. Atölye katılımcıları ile Bulgaristan’dan gelecek konuk yönetmen eşliğinde bir kukla oyunu sahnelenecek. Nihai hedef ise Uluslararası Eskişehir Kukla Tiyatrosu Festivali’ni nitelikli, sürdürülebilir bir festival olarak hayata geçirmek.
Avrupa Birliği ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı’na başvuran Eskişehir Sanat Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Bulgaristan’dan Golden Key Vakfı ‘Eski Şehrin Kuklaları’ adlı projeyle hibe almaya hak kazanmıştı.

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#Eskişehir #Eskişehir Büyükşehir Belediyesi#Kukla