‘Eski tüfekler’in yazarına veda

Nâzım Hikmet’ten Vedat Türkali’ye, Hikmet Kıvılcımlı’dan Esat Adil’e ‘eski tüfekler’ diye andığı Türk edebiyatı ve solunun önemli isimleriyle, Türk solunun önemli olaylarıyla ilgili pek çok araştırma-inceleme kitabına imza atan gazeteci yazar Emin Karaca, dün 72 yaşında hayata veda etti. Karaca’nın vefatını, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Değerli meslektaşımız Emin Karaca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Karaca’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz” ifadeleriyle duyurdu.

BİRÇOK ÖDÜLÜN SAHİBİ

1949’da Denizli’de doğan Karaca, gazeteciliğe 1968’de Babıâli’de başladı. Sol hareketin içinde yer alan Karaca, 12 Mart 1971 darbe döneminde tutuklandı. 1974’te aftan yararlanarak hapisten çıktıktan sonra da uzun yıllar gazeteciliğe devam eden Karaca, 1980’li yılların sonundan itibaren tüm zamanını yazarlığa ayırdı. Türkiye Yazarlar Sendikası’nda iki dönem (1995-1998) genel sekreter olarak görev yapan Emin Karaca, 1996-99 arasında Radikal gazetesinde ‘Exlibris’ köşesini yazmıştı.

‘Türk Basınında Kalem Kavgaları’ ve ‘Türk Edebiyatında Kavga’ gibi kitaplara da imza atan Karaca, meslek yaşamında Musa Anter Gazetecilik Yarışması’nda köşe yazısı dalında birincilik ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü ve Cevdet Kudret Araştırma-İnceleme Ödülü dahil pek çok ödülün sahibiydi. Karaca, Nâzım Hikmet hakkında en çok kitap yazan yazarların başında geliyordu: ‘Nâzım Hikmet Şiirinde Gizli Tarih’, ‘Nâzım’ın Aşkları’, ‘Sevdalınız Komünisttir: Nâzım Hikmet’in Siyasal Yaşamı’, ‘Tepeden Tırnağa Nâzım Hikmet’, ‘Romantik, Mistik, Ağır Mahkûm ve Göçmen Şair Nâzım Hikmet’ gibi kitapları kaleme almıştı.

EDEBİYAT KAVGALARINDAN, UNUTULMUŞ SOSYALİSTLERE... EMİN KARACA’NIN KİTAPLARI

‘Eski Tüfeklerin Sonbaharı’: Şoför İdris, ‘Komsomol’ Hasan, Hüsamettin Dinç, ‘Boz’ Mehmet, Şaban Ormanlar, Mihri Belli, Şahap Bakırsan, Vedat Türkali, Rasih Nuri İleri, Sevim Belli ve Tacettin Karan... ‘Eski Tüfek 11 Türk Komünistiyle Röportajlar’dan oluşan kitap, Türkiye komünist hareketiyle ilgili önemli bir kaynak.

Türk Edebiyatında Kavga: Edebiyatçıların Tanzimat’tan bu yana yaptıkları kavgalar... Tevfik Fikret’le Mehmet Akif’in ‘ilericilik-gericilik’ kavgaları, Hüseyin Rahmi’nin ‘Cadı’ romanının yarattığı çalkantılar, Nâzım Hikmet’in Resimli Ay’da başlattığı ‘Putları Yıkıyoruz’, Garip şiir akımı yüzünden çıkan meydan savaşları, Necip Fazıl’ın ‘Para’ piyesinin hırsızlama iddiasının kopardığı kıyamet, bir başka meseleden Peyami Safa ile Necip Fazıl’ın birbirine girmesi...

‘Türk Basınında Kalem Kavgaları’: Tanzimat’tan 1990 ortalarına dek, gazetecilerin birbirlerini nasıl yiyip bitirdiklerini anlatan kitap, Türkiye medya tarihinin başucu kitaplarından biri.

‘Sevdalınız Komünisttir - Nazım Hikmet’in Siyasal Yaşamı’: 2002’deki 100’ncü doğum yıldönümü dolayısıyla kaleme aldığı ‘Sevdalınız Komünisttir’de Karaca, Nazım’ın üstü örtülmeye, çarpıtılmaya çalışılan siyasi yaşamını en ince ayrıntısına dek gözler önüne seriyor.

‘Nazım Hikmet’in Aşkları - Sevdayım Tepeden Tırnağa’: Ünlü şairin “Gövdesindeki kurt” Nüzhet Hanım, “Kalbinin kızıl saçlı bacısı” Piraye Hanım, “Dayı kızı” Münevver, “Saçları saman sarısı kirpikleri mavi“ Vera’yla fırtınalı evlilikleri, ayrıca Dr. Lena, Semiha Berksoy, Dr. Galina ve diğer kadınlarla birliktelikleri, yaşanmışlıklarıyla, sevda yüklü dizelerle sarmalanmış olarak bir araya getiriyor.

‘150’likler: Kurtuluş Savaşı Kütüphanesi’: Kurtuluş Savaşı sırasında düşman devletlerle işbirliği içinde, işgal İstanbul’undaki hükümütlerde yer alıp onlara destek olarak; Kuvayı Milliye’ye ve Ankara Hükümeti’ne karşı çıktıkları için 1924’te 150 kişi Türkiye Cumhuriyeti uyruğundan çıkarılarak ülke dışına sürüldü. 1938’de çıkarılan aftan sonra çok azı, ülkesine dönebilen 150 kişinin hikayesi...

‘Unutulmuş Sosyalist: Esat Adil’: Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve henüz çocuk yaşta Kuvayı Milliye Hareketi’ne katılan, 1945’de legal olan Türkiye Sosyalist Partisi’nin kurucu başkanlarından Esat Adil Müsteceplioğlu’nun hayatı ...

‘Vedat Türkali Ansiklopedisi’: Türk komünist hareketinin önemli isimlerinden, ‘Bir Gün Tek Başına’ ve ‘Bekle Bizi İstanbul’un yazarı Vedat Türkali hakkında bilmek istediğiniz her şey...