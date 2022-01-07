EÅŸitsizlik gerÃ§eÄŸine Ã§ocuk gÃ¶zÃ¼nden bakÄ±ÅŸ

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Bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu ve kÄ±rmÄ±zÄ± bir manto. Onu giyeceÄŸi, elleri ceplerinde gururla salÄ±narak okula gideceÄŸi gÃ¼nleri iple Ã§ekiyor. Manto ablasÄ± Piaâ€™ya ait ve ancak ona kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman Lisonâ€™un olabilecek. Lison da ablasÄ±nÄ±n, abisinin eÅŸyalarÄ±na iÃ§ Ã§ekerek bakan her Ã§ocuk gibi iÅŸte, mantoyu giyme sÄ±rasÄ±nÄ±n ona gelmesi ablasÄ± gibi bÃ¼yÃ¼mek, havalÄ± olmak demek biraz da. O gÃ¼n gelene kadar gizlice ablasÄ±nÄ±n dolabÄ±nÄ± aÃ§Ä±p doya doya mantoya bakmak, hayaller kurmakla yetiniyor ÅŸimdilik. Ona kavuÅŸacaÄŸÄ± gÃ¼n nasÄ±l havalara uÃ§acaÄŸÄ±nÄ± tahmin edersiniz.

Louis Thomasâ€™Ä±n, Lisonâ€™un tÃ¼m duygularÄ±nÄ±, Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼, sabÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, neÅŸesini iÃ§tenlikle yansÄ±tan Ã§izimleri metnin gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼Ã§ katÄ±yor. BaÅŸlangÄ±Ã§taki pastel tonlar Lisonâ€™un mantoya kavuÅŸmasÄ±yla cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l renklere dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Sonra yeniden gri, puslu tonlara bÃ¼rÃ¼nÃ¼yor sayfalar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha mantoyu giydiÄŸi ilk gÃ¼n okul yolunda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ manzara bir yumru gibi oturuyor kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n boÄŸazÄ±na. ArkadaÅŸlarÄ± coÅŸkuyla yanÄ±na koÅŸup gururunu okÅŸayadursunlar Lison dondurucu soÄŸukta bir karton parÃ§asÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde birbirine sokulmuÅŸ Ä±sÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸan anne-kÄ±zÄ± unutamÄ±yor bir tÃ¼rlÃ¼. Ä°nsanlarÄ±n onlarÄ±n Ã¶nÃ¼nden Ã¶ylece geÃ§ip gitmelerine anlam veremiyor, aklÄ±ndan Ã§Ä±karamÄ±yor, gÃ¶rmemiÅŸ gibi yapmayÄ± deniyor ama olmuyor.

Bir sÃ¼re sonra Lison kapkalÄ±n mantosu Ã¼stÃ¼nde olmasÄ±na raÄŸmen Ã¼ÅŸÃ¼meye devam ettiÄŸini fark ediyor. Bizler de empatinin, paylaÅŸÄ±mÄ±n, duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerde hiÃ§bir mantonun kalbimizi Ä±sÄ±tmaya yetmeyeceÄŸini...



MANTOÂ

Severine Vidal

Resimleyen: Louis Thomas

Ã‡eviren: Sumru AÄŸÄ±ryÃ¼rÃ¼yen

Meav YayÄ±nlarÄ±, 2021

36 sayfa, 48 TL.





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'DOYUMSUZLUK' ANCAK BU KADAR TATLI ANLATILABÄ°LÄ°R!

Pervin Ã–zcanâ€™Ä±n iÃ§inden Ã§ocuk coÅŸkusu fÄ±ÅŸkÄ±ran rengÃ¢renk Ã§izimleri ve BaÅŸak Abdulaâ€™nÄ±n duruluÄŸa macerayÄ± sÄ±ÄŸdÄ±rabilen metni birleÅŸerek bizleri â€˜DÃ¼nyanÄ±n En GÃ¼zel OyuncaÄŸÄ±â€™yla tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

Her ÅŸey annesinin Aliâ€™ye iÃ§inde minik kar tanelerinin uÃ§uÅŸtuÄŸu bir kar kÃ¼resi almasÄ±yla baÅŸlÄ±yor. Ã–nceleri kÃ¼reyi hayranlÄ±kla izleyen, elinden dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyen Ali daha Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n sÄ±kÄ±lÄ±yor yeni oyuncaÄŸÄ±ndan. SonuÃ§ta vitrinler bambaÅŸka oyunlarÄ±n, bÃ¼yÃ¼lÃ¼ yolculuklarÄ±n habercisi rengÃ¢renk oyuncaklarla dolu. Hele arkadaÅŸlarÄ±nÄ±nkiler...

Mesela Elaâ€™nÄ±n sihirbazlÄ±k seti dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel oyuncaÄŸÄ±. Ali o oyuncaÄŸa sahip olmanÄ±n nasÄ±l bir duygu olduÄŸunu o kadar merak ediyor ki soluÄŸu Elaâ€™nÄ±n kapÄ±sÄ±nda alÄ±yor. Ama o da nesi? Ela oyuncaÄŸÄ±ndan Ã§oktan sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ, aklÄ± fikri Cemâ€™in yeni robotunda, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel oyuncaÄŸÄ± olsa olsa o robot olabilir. Ali durur mu, bu defa koÅŸuyor Cemâ€™in yanÄ±na. Bilmiyor ki Cemâ€™in kalbi Selinâ€™in oyuncak papaÄŸanÄ±nda, Selinâ€™inki Baharâ€™Ä±n uzaylÄ± kedisinde, Baharâ€™Ä±nki bir baÅŸkasÄ±nda...

BaÅŸak Abdula ve Pervin Ã–zcan ikilisi Aliâ€™nin heyecanÄ±nÄ± o kadar gÃ¼zel yansÄ±tÄ±yor ki oradan oraya koÅŸuÅŸturmasÄ±nÄ± kalbimiz pÄ±r pÄ±r ederek izliyoruz. Ä°ÅŸin sonu nereye varacak, bir o kadar merak iÃ§indeyiz. Elimizdekinin kÄ±ymetini bilmek ve doyumsuzluk ancak bu kadar tatlÄ± bir sÃ¼rprizle anlatÄ±labilir.



DÃœNYANIN EN GÃœZEL OYUNCAÄžIÂ

BaÅŸak Abdula

Resimleyen: Pervin Ã–zcan

Tekir Kitap, 2021

36 sayfa, 36 TL.

