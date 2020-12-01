Eşit bir hayat için 21 film

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, yılın son seçkisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 4–24 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yeniden izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’de ilk kez gösterilecek 21 filmden oluşan aralık seçkisi gösterimleri filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. 2020 yılının bu son seçkisi eşitlik, çeşitlilik, paylaşım, diyalog konularına odaklanan filmleri bir araya getiriyor.



filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor.









Biletler yarın saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.

ÖDÜL 5 BİN EURO

14 yıldır sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen ödülüyle Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam ediyor. Ödül, Eurimages fonunun sunduğu 5 bin Euro para ödülü ile destekleniyor. Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nın kazananı bu yıl Halk Jürisi tarafından yapılacak çevrimiçi oylamayla belirlenecek. Halk Ödülü anketi 5 Aralık - 28 Aralık arasında http://anket.iksv.org/filmhalkodulu/ adresinde oylamaya açık olacak ve ödülü kazanan film, 29 Aralık’ta açıklanacak.







