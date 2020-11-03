Eser iadesinde Sherlock Holmes gibi çalışmak gerekiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunda yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

“Mevcut 157 arkeolojik kazı çalışmasının 125’i Türk kazı başkanlıklarınca sürdürülüyor. 2020 yılında arkeolojik kazı ve yüzey araştırması sayısı 500’ü aştı. 12 aylık kazı programına dâhil olan kazı başkanlığı sayısı bu yıl 3 kat artırılarak 20’den 62’ye çıkarıldı. 2021 yılında kalanları da dâhil ederek bu sayıyı 125’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2004-2020 yılları arasında 4 bin 440 adet kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı. Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kuruldu ve bu alanda çalışan uzman sayımız 3 kat artırıldı. Burada çok uzun süreçli bir takip gerektiren ve dedektif gibi, bir Sherlock Holmes gibi çalışmayı gerektiren bir süreç var.

CSO ARTIK DÜNYA LİGİNDE

Kadrosu 30 genç yeni sanatçıyla güçlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) artık dünya liginde diyebiliriz. CSO’nun 60 yıldır kullanmakta olduğu 600 kişilik tarihî CSO Salonu ise oluşturulacak sanat adası içinde faaliyetine devam edecek. Yenisi açılır açılmaz ona bir restorasyon çalışması yapıp tekrar konserler için kullanmaya devam edeceğiz.

KALBİNİ ÇELMEK İÇİN KULLANIYORUZ

2019 rakamlarıyla İstanbul Havalimanı’na yılda 15 milyon turist aktarma yolcusu olarak gelmektedir. Bu 15 milyon yolcuyu yakalayabilmek için çok detaylı bir havalimanı müzesini hizmete aldık. Önemli olan, bunların kafasını, kalbini çelmek ve bir daha ki ziyaretlerinde özellikle tatil amaçlı gelişlerinde veya iş amaçlı gelişlerinde uzun süreli Türkiye’de kalmalarını sağlamak. Bunun için etkin bir pazarlama faaliyeti olarak da bu müzeyi kullanıyoruz.

ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ YAYINDA

Atatürk Ansiklopedisi, 29 Ekim 2020 itibariyle erişime açılmış bulunmaktadır. Ansiklopedide 600’e yakın konu başlığı yer almaktadır.”

KAPADOKYA’DA SIKI DENETİM





Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 2020 yılının ilk 10 aylık döneminde 706 konuyu karara bağladığını belirterek, “28 adet yapı taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş, 6 adet SİT alanı tescil işlemleri tamamlanmıştır. Bunun haricinde 183 farklı izinsiz uygulama konusunda, kaldırma/kapatma kararı alınmıştır” dedi.