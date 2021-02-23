Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ne ödül

Ödül kurulu, bu kararı Ankara’nın tarihi köşesinde kent dokusunu, kimliğini, kent kültürünü, kent estetiğini ve çevre duyarlılığını önceleyen mimari yapısı, sergilediği özgün ve özel zengin arkeolojik koleksiyonuyla yakınındaki Arkeoloji Müzesi’ne de tamamlayıcı boyut katması; modern müzecilik anlayışı ile her yaştaki izleyicilerine interaktif olanaklar, atölye çalışmaları sunması, düzenli konserlerle, çağdaş sanat ve özgün temalı sergilerle kente çok boyutlu sosyal ve kültürel katkılarda bulunmasıyla alanında fark yarattığı için aldı. Vakfın kurucusu olan ve 2017 yılında hayatını kaybeden Lale Dikmen Türker anısına, sosyoloji bilimi alanında, kadının toplumdaki rolü, cinsiyet ayrımcılığı, insan hakları genelinde kadın hakları konularını kapsayacak ‘Lale Dikmen Türker Ödülü’ne de EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu layık görüldü.