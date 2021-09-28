Erdal Öz ödülü Selim İleri’nin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
İhtiyacın 3te 1ini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te 1'ini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Koronayı yendiler... 561 gün sonra mutlu sonKorona'yı yendiler... 561 gün sonra mutlu son!#Norveç
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
İngilterede ordu hazırda bekliyor Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldiİngiltere'de ordu hazırda bekliyor! Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldi#Tedarik Sorunu
Bülent Korkmaz, Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Orkun Ün
Eski eşler bir araya geldiEski eşler bir araya geldi!#Damla Ersubaşı
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Marmarada kâbus sürüyor Son 40 yılın en kötüsü...Marmara'da kâbus sürüyor! Son 40 yılın en kötüsü...#Marmara Denizi
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Erdal Öz ödülü Selim İleri’nin

#Erdal Öz#Selim İleri#ÖDÜL
Erdal Öz ödülü Selim İleri’nin

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak üzere ailesi tarafından her yıl düzenlenen prestijli Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün 14’üncüsü usta yazar Selim İleri’nin oldu.

Haberin Devamı

Bu sene Sibel Irzık’ın başkanlığında Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın ve Faruk Duman’dan oluşan seçici kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün 14’üncüsünün Selim İleri’ye verilmesini kararlaştırdı. Ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurulu, 26 Eylül 2021 günü toplanarak, 2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü Selim İleri’ye sunmaya karar vermiştir. Selim İleri öyküleri, romanları, deneme ve senaryoları, edebiyatımızın geçmişine, bugününe ve tüm alanlarına sunduğu sürekli ve nitelikli katkı ve edebiyat dünyasında oynadığı öncü ve yenilikçi rol nedeniyle ödüle değer görülmüştür.”

İlk kitabı ‘Cumartesi Yalnızlığı’nı 19 yaşındayken yayımlayan, ‘Her Gece Bodrum’, ‘Ölünceye Kadar Seninim’, ‘Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın’, ‘Kırık Deniz Kabukları’, ‘Gramofon Hâlâ Çalıyor’, ‘Daha Dün’, ‘Sona Ermek’ gibi 50’yi aşkın kitabı ve ‘Yaralı Kurt’, ‘Kırık Bir Aşk Hikâyesi’, ‘Göl’ gibi birçok filmin senaryosunda imzası bulunan İleri, son olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ı roman kahramanı yaptığı ‘Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun’u yayımlamıştı.

TÖREN 11 EKİM’DE

Haberin Devamı

Ödül Selim İleri’ye 11 Ekim Pazartesi günü Dada Salon’da verilecek törenle teslim edilecek. Pandeminin olumsuz koşulları nedeniyle geçen yıl töreni iptal edilen 2020 Erdal Öz Edebiyat Ödülü sahibi Jale Parla’ya da ödülü aynı gece takdim edilecek.

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jüri, altı yıldır jüride bulunan ve 2021 komitesinin başkanlığını yürüten Sibel Irzık’ı uğurlayacak. Gelecek sene jüriye katılacak olan yeni isim Jale Özata Dirlikyapan olacak.

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene’nin tasarladığı bir ödül heykelciği ve 15 bin TL’den oluşuyor. Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan , Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin ve Jale Parla’ya verildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdal Öz#Selim İleri#ÖDÜL