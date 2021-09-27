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Erdal Öz Ödülü Selim İleri’nin...

#Erdal Öz Edebiyat Ödülü #Selim İleri#Edebiyat
Erdal Öz Ödülü Selim İleri’nin...

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak üzere ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün 14’üncüsü usta yazar Selim İleri’nin oldu.

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Bu sene Sibel Irzık’ın başkanlığında; Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın ve Faruk Duman’dan oluşan seçici kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün 14’üncüsünün Selim İleri’ye verilmesini kararlaştırdı. Ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurulu, 26 Eylül 2021 günü toplanarak, 2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü Selim İleri’ye sunmaya karar vermiştir. Selim İleri öyküleri, romanları, deneme ve senaryoları, edebiyatımızın geçmişine, bugününe ve tüm alanlarına sunduğu sürekli ve nitelikli katkı ve edebiyat dünyasında oynadığı öncü ve yenilikçi rol nedeniyle ödüle değer görülmüştür.”
İlk kitabı ‘Cumartesi Yalnızlığı’nı 19 yaşındayken yayımlayan, ‘Her Gece Bodrum’, ‘Ölünceye Kadar Seninim’, ‘Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın’, ‘Kırık Deniz Kabukları’, ‘Gramofon Hâlâ Çalıyor’, ‘Daha Dün’, ‘Sona Ermek’ gibi 50’yi aşkın kitabı ve ‘Yaralı Kurt’, ‘Kırık Bir Aşk Hikâyesi’, ‘Göl’ gibi birçok filmin senaryosunda imzası bulunan İleri, son olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ı roman kahramanı yaptığı ‘Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun’u yayımlamıştı.

11 EKİM'DE TÖRENLE TAKDİM EDİLECEK
Ödül Selim İleri’ye 11 Ekim Pazartesi günü Dada Salon’da verilecek törenle teslim edilecek. Pandeminin olumsuz koşulları nedeniyle geçen yıl töreni iptal edilen 2020 Erdal Öz Edebiyat Ödülü sahibi Jale Parla’ya da ödülü aynı gece takdim edilecek.
Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jüri, altı yıldır jüride bulunan ve 2021 komitesinin başkanlığını yürüten Sibel Irzık’ı uğurlayacak. Gelecek sene jüriye katılacak olan yeni isim Jale Özata Dirlikyapan olacak.
2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene’nin tasarladığı bir ödül heykelciği ve 15 bin TL’den oluşuyor. Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan , Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin ve Jale Parla’ya verildi.

 

 

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#Erdal Öz Edebiyat Ödülü #Selim İleri#Edebiyat