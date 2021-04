Endişe ve neşe ele ele

Pandemi süreci doğası gereği hepimizin endişe düzeyini yükseltse de bazılarımız birazcık daha derinden yaşıyor bunu. “Her an kötü bir şey olacakmış” hissiyle gelen tedirginlik ve stres bilhassa çocuklar için baş edilmesi zor duygular.

Ciara Gavin’in incelikli bir mizah ve duyarlılıkla kaleme aldığı ‘Birazcık Endişeli’, konuya birbirinin zıddı iki arkadaş üzerinden yaklaşıyor. Böylelikle hem empatinin yolunu açıyor hem de alternatif bakışlar sunmuş oluyor.

Ani hava değişimlerinden ürken gelincik böyle anlarda kendini çok savunmasız hissediyor ve fırtınadan korunmak için bir yuva inşa ediyor. Aklının bir köşesini her daim işgal eden fırtına fikriyle ara sıra ürperse de artık biraz daha güvende hissediyor kendini. Ta ki bir gün kanepesine kurulmuş tatlı mı tatlı keyif çatan köstebekle karşılaşana dek. Hemen geriliveren gelincik ısrarla oranın kendi yuvası olduğunu söylüyor ama gel de köstebeğe laf anlat. Gelinciğin yuvayı saklanmak için yaptığını duyunca “Tamam, 10’a kadar say, bakmak yok” diyerek saklambaca başlayacak kadar muzip bir tip.

Gelincikle köstebeğin karşılaştıkları andan itibaren öykünün mizah dozu giderek yükseliyor. Başlangıçta gelinciğin derinden hissettiğimiz endişesi yerini yavaş yavaş köstebeğin ele avuca sığmaz neşesine bırakıyor. Dostluğun, paylaşmanın, korkuları küçümsemeden dinlemenin sihirli etkisini de biliyor olmalı ki sonunda içtenlikle arkadaşının omzuna dokunup soruyor ve gelincik de bir bir anlatıyor. Tim Warnes’sa yağmurda hoplayıp zıplamanın ve rüzgârda yapraklar arasında yuvarlanmanın hakkını fazlasıyla veren çizimleriyle arkadaşlığın büyüsünü ikiye katlıyor.



BİRAZCIK ENDİŞELİ

Ciara Gavin

Resimleyen: Tim Warnes

Çeviren: Ayça Aldatmaz

Mavi Tilki Yay., 2021

32 sayfa, 39 TL.





'GÜNLÜK' OLANIN BÜYÜSÜ



Mavisel Yener “Günlük nedir?” sorusundan başlayarak tarihteki ilk günlüklere ve edebiyatımızdan günlük örneklerine kadar uzanan benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor bizleri. Yener’in kendine has anlatımı, kitabı kurgu dışı eserlerde kolay kolay rastlayamayacağımız bir sürükleyiciliğe kavuştururken yan yollara girip çıkarak farklı yazın türleriyle yaptığı karşılaştırmalar edebi ufkumuzu genişletiyor.

‘Günlük nedir, nasıl yazılır, çeşitleri nelerdir, çizimler ile günlük tutulabilir mi, anı ile günlük ve otobiyografi ile anı arasındaki farklılıklar nelerdir?...’ gibi başlıklara ayrılan geniş bir yelpaze açılıyor önümüzde. ‘Kişi ve mesleklere göre günlükler’e kadar uzanan Yener, kitabının hazırlanma sürecinde tuttuğu günlüğünden parçaları da yeri geldikçe bizlerle paylaşıyor. Her bölüme eşlik eden cezbedici sorularla dolu etkinlik sayfaları ise çocukları yazmaya özendirerek pratik yapmalarını sağlıyor.

Atatürk, Kraliçe Victoria, Darwin, Da Vinci gibi tarihte iz bırakmış kişilerin günlüklerinden örnek sayfalar ve tarihin bilinen ilk günlüğünden satırlar okumak apayrı bir büyü katıyor yolculuğumuza. Benzer şekilde anı ve otobiyografi örnekleri ve her üç türün edebiyatımızdaki yansımaları çocuklara ilham vermekle kalmıyor, edebiyatla olan bağlarını da güçlendiriyor.

Mavisel Yener’in edebi ustalığını Selin Öztekin’in harika tasarımıyla bir araya getiren ‘Günlük de Neyin Nesi?’ herkesi kendi zaman tünelinde gezinmeye ve hayatının sahnelerini yazıya dökmeye çağırıyor.



GÜNLÜK DE NEYİN NESİ?

Mavisel Yener

Tasarım: Selin Öztekin

Tudem Yayınları, 2021

128 sayfa, 38 TL.