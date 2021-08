En iyi klip Beyoncé’den

Rolling Stone’un müzik televizyonu MTV’nin 40’ıncı yılı vesilesiyle yaptığı ‘tüm zamanların en iyi 100 müzik videosu’ listesinde Beyoncé’nin siyahların ‘köle’ değil ‘efendi’ olduğuna vurgu yapan klibi ‘Formation’ seçildi. İlk kez 2016’da yayımlanan klibin yönetmeni Melina Matsoukas, The New Yorker’a “Siyah insanlar olduğunu göstermek istedim. Zafer kazanıyoruz, acı çekiyoruz, boğuluyoruz, dövülüyoruz, dans ediyoruz, yemek yiyoruz ve hâlâ buradayız” demişti.

Alanında yetkin 20 kişinin oylarıyla belirlenen listede Johnny Cash’in ‘Hürt’ı ikinci, Madonna’nın ‘Vogue’u üçüncü, Childish Gambino’nun ‘This Is America’sı dördüncü, New Order’ın ‘The Perfect Kiss’i beşinci olurken bu tarz listelerin pek çoğunda ilk sıralarda yer alan Michael Jackson’ın ünlü ‘Thriller’ı ilk 100’de kendine yer bulamadı. Dergi, editör yazısında “(Evet, burada Michael Jackson var. Hayır, ‘Thriller’ yok.) Bu seçki, ses ve görüntünün sanatsal birlikteliğinden nasıl birer küçük film şaheseri doğduğunun ve müzik algımızı (duymak ve görmek anlamında) nasıl değiştirdiğinin mükemmel örnekleri. Bunlar bizi heyecanlandırmaya, sevindirmeye, rahatsız etmeye ve bir şarkıyla üç ila dört dakika içinde ne kadar çok şey yapabileceğinizi bize hatırlatan videolar. Bir kamera, bir konsept, bir poz, bir miktar ruh hali aydınlatması ve bir veya iki ikonik el hareketi...” ifadelerine yer verdi.

Michael Jackson’ın ‘Billie Jean’le 10’uncu sırada yer aldığı listede Guns N’ Roses’ı ‘November Rain’ı dokuzuncu, Peter Gabriel ‘Sledgehammer’ı sekizinci, D’Angelo’nun ‘Untitled (How Does It Feel?)’ı yedinci, Beastie Boys’un ‘Sabotage’ı altıncı seçildi.

Beyoncé’nin ‘Single Ladies’ klibi 12’nci sırada yer alırken Jay-Z ile birlikte yaptıkları ‘Apes-t’ klibi de 29’ncu sıradan listeye dahil oldu. Listede Nirvana’nın ‘Smells Like Teen Spirit’ı 13’üncü, efsane oyuncu Christopher Walken’ın unutulmaz dans performansıyla damga vurduğu Fatboy Slim’in ‘Weapon of Choice’ klibi 21’inci, Metallica’nın ‘One’ı 42’nci, Queen’in unutulmaz ‘Bohemian Rhapsody’ klibi de 64’üncü oldu.