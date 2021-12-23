En çok Gülseren Budayıcıoğlu dinledik

Haberin Devamı

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılında dijital ortamda en çok dinlenen kitapları belirledi. Buna göre 2021 yılında en çok dinlenen kitap Antoine de Saint-Exupéry imzalı ‘Küçük Prens’ oldu. Onu sırasıyla Gülseren Budayıcıoğlu imzalı ‘Camdaki Kız’ ve ‘Madalyonun İçi’ kitapları takip etti. George Orwell klasiği ‘1984’ ve Fyodor Dostoyevski klasiği ‘Suç ve Ceza’ da yine en çok dinlenen ilk 5 kitap arasında yer aldı.

Abone ve yerli içerik sayısında Türkiye’de sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Dinlebi verilerine göre sesli kitap dinleyicilerinin yüzde 61’ini kadınlar, yüzde 39’unu erkekler oluşturdu. Kullanıcıların demografik yapıları incelendiğinde ise en çok kitap dinleyen yaş grubu 35 ila 44 arası olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de nüfusa oranına göre en çok kitap dinleyen ilk beş şehir sırasıyla Adana (%1,17), Ankara (%0,085), İzmir (%0,078), Konya (%0,076) ve İstanbul (%0,07) oldu.

KULLANICI SAYISI ÜÇ AYDA 150 ARTTI

Öte yandan sesli kitap platformlarının dinleyici kitlesi her geçen gün artıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin raporuna göre Türkiye’de sesli kitap pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 51 büyüdü. Kitap dinleme dalgasının yayılmaya devam ettiği 2021 yılının son üç ayında, yerli kitap dinleme platformu Dinlebi’nin kullanıcı sayısında yüzde 150’nin üzerinde artış yaşandı. Güncel popüler kitaplardan en çok okunanlara, zamansız klasiklerden platforma özel yazılmış eserlere kadar 2 binden fazla Türkçe sesli kitap arşivinin bulunduğu Dinlebi verilerinin sonuçları şu şekilde sıralanıyor;

Haberin Devamı

DEMOGRAFİ BİLGİLERİ

En çok kadınlar kitap dinliyor.

Kadın: %61 - Erkek %39

EN ÇOK DİNLENEN KİTAPLAR

2021 yılında da Küçük Prens en çok dinlenen kitap oldu. Gülseren Budayıcıoğlu etkisi devam etti.

1) Küçük Prens

2) Camdaki Kız

3) Madalyonun İçi

4) 1984

5) Suç ve Ceza

EN ÇOK DİNLENEN SESLENDİRMENLER

1) Mehmet Atay

2) Erdem Akakçe

3) Zeyno Burcu Temel

4) İlknur Sertdemir

5) Tilbe Saran

EN ÇOK DİNLEYEN ÜLKELER

Mart ayında dünyaya açılan Dinlebi’de Türkiye’den sonra en çok kitap dinleyen ülkeler.

1) Azerbaycan

2) Almanya

3) ABD

4) Hollanda

EN ÇOK DİNLEYEN ŞEHİRLER (Nüfusa Oranı)

Türkiye’de nüfusa oranına göre en çok kitap dinleyen şehirler.

1) Adana (%1,17)

2) Ankara (%0,085)

3) İzmir (%0,078)

4) Konya (%0,076)

5) İstanbul (%0,07)

6) Diyarbakır (%0,066)

7) Antalya (%0,064)

8) Gaziantep (%0,059)

9) Bursa (%0,056)

10) Kocaeli (%0,038)

Haberin Devamı

EN ÇOK DİNLENEN KATEGORİLER

Türk halkı klasiklerden vazgeçmiyor.

1) Klasikler (%23,5)

2) Yerli Roman (%14,8)

3) Kurgu Dışı (%11,2)

4) Kişisel Gelişim (%8,6)

5) Çocuk Kitapları (%8,6)

Diğer (%33,3)

EN ÇOK HEDİYE EDİLEN KİTAPLAR

En çok hediye edilen kitaplardan biri de Nutuk.

1) Küçük Prens

2) Camdaki Kız

3) 1984

4) Nutuk

5) Kürk Mantolu Madonna

EN HIZLI YÜKSELEN KİTAPLAR

Eklendikten sonra dinlenmesi çok hızlı artan kitaplar.

1) Squid Game: Aslında Ne Anlatıyor?

2) Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı’nda Bir Şehidin Günlüğü

3) Bir Behzat Ç. Hikayesi: Bebek Mezarı

4) Arsen Lüpen - Kibar Hırsız

5) Günümüz Türkçesiyle Hakimiyet-i Milliye

Haberin Devamı

EN ÇOK DİNLENEN YAZARLAR

1) Gülseren Budayıcıoğlu

2) George Orwell

3) Büşra Yılmaz

4) Fyodor M. Dostoyevski