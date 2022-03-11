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Elif Şafak'a İngiltere'den prestijli adaylık

#Elif Şafak#Kayıp Ağaçlar Adası#Women's Prize For Fiction
Elif Şafaka İngiltereden prestijli adaylık

Elif Şafak, geçen yıl İngiltere ve ABD’de yayımlanan yeni romanı 'The Island of Missing Trees' (Kayıp Ağaçlar Adası) ile Women’s Prize Fiction'a aday oldu. Kitap daha önce de Edward Stanford Ödülü ile Costa Roman Ödülü'ne aday gösterilmişti.

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Elif Şafak, geçen yıl İngiltere ve ABD’de yayımlanan yeni romanı 'The Island of Missing Trees' (Kayıp Ağaçlar Adası) ile İngiltere’nin prestijli üç ayrı ödülüne aday oldu. Daha önce edebiyat kategorisinde Edward Stanford Ödülü’ne aday gösterilen altı kitap arasında yer alan, ardından Costa Roman Ödülü listesinde yer alan The Island of Missing Trees, en son etkili Women’s Prize Fiction ödülüne aday gösterildi.
Yayımlandığı günden bu yana İngiltere ve ABD’de beğeniyle karşılanan, hakkında pek çok yazı yayımlanan, yılın en iyileri listelerinde yer alan 'Island of Missing Trees', 2022 yılında da Türkiye’de Doğan Kitap tarafından yayımlanacak.

WOMES'S PRIZE FOR FICTION UZUN LİSTESİNDE 
Birleşik Krallık'ın edebiyat dalında bir 'başkaldırı ödülü' olarak kabul edilen Women's Prize for Fiction’ın (Kadın Kurgu Ödülü) merakla beklenen uzun listesi hafta başında açıklandı. Listede 'The Island of Missing Trees' ile Elif Şafak da yer alıyor. Kadın yazarların edebi başarısını takdir etmek için 1996'dan beri verilen ödülün ilham kaynağıysa yine başka bir ödül. Yayımlanan romanların yaklaşık yüzde 60'ı kadın yazarlar tarafından olmasına rağmen, kısa listeye alınan altı kitaptan hiçbirinin bir kadın tarafından yazılmadığı 1991 Booker Ödülü'ne tepki olarak verilmeye başlanan Women's Prize for Fiction, her yıl herhangi bir milletten bir kadın tarafından yazılmış en güzel kurguyu belirliyor. Bu yılki uzun listede Elif Şafak’ın da aralarında bulunduğu beş İngiliz, altı Amerikalı, iki Yeni Zelandalı, bir Türk, bir Amerikan-Kanadalı ve bir Trinidadlı yazar bulunuyor. 2022 Kadın Kurgu Ödülü'nün kazananı 15 Haziran'da açıklanacak.

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COSTA ROMAN ÖDÜLÜ 2021 KISA LİSTESİNDE 
İngiltere’nin en prestijli ve popüler kitap ödüllerinden Costa Kitap Ödülleri her yıl senenin en iyi kitaplarını ve yazarlarını seçmeye devam ediyor. 1971’den beri gerçekleştirilen kitap ödüllerinin roman dalında bu yılki kısa listesinde son kitabı 'The Island of Missing Trees' (Kayıp Ağaçlar Adası) ile Elif Şafak da var. Dört kitabın kısa listeye kaldığı ödülün sonuçları şubat başında açıklandı. 'Unsettled Ground' isimli kitabıyla Claire Fuller, ödülün sahibi oldu. 

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2022 EDWARD STANFORD KISA LİSTESİ 
Elif Şafak, ayrıca 2022 Edward Stanford Ödülleri’nin kurgu dalında kısa listesine dahil edildi. Mart başında açıklanan ödülün sahibiyse 'The Country Of Others' isimli kitabıyla  Leila Slimani oldu.
Geçen yıl Booker'ın kısa listesine kalan '10 Dakika 38 Saniye' isimli romanının ardından yeni romanı 'Kayıp Ağaçlar Adası’yla da adında adından söz ettirmeye devam eden Şafak, 'Kayıp Ağaçlar Adası’nda bize aidiyet ve kimlik, aşk ve travma, hafıza ve hafıza kaybı, doğanın insan kaynaklı yıkımı ve nihayet yenilenme üzerine zengin, büyülü bir hikâye sunuyor. Roman yakında Doğan Kitap tarafından Türkiye’de de yayımlanacak.

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Elif Şafaka İngiltereden prestijli adaylık

 

 

 

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#Elif Şafak#Kayıp Ağaçlar Adası#Women's Prize For Fiction

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