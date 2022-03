Elektronik müzik laboratuvarı Sónar İstanbul

Haberin Devamı

HVOB Live (Club Set)



HVOB, Avusturya’nın son dönemde çıkardığı önemli elektronik müzik ikililerinden. Sónar sahnesinde gelecek ay yayımlanacak ‘Too’ albümden karanlık ve güçlü parçalarını ilk kez çalacaklar. İkilinin, kulüp setlerinde minimal elektronik ritimleri sonradan hızlanıyor, kuvvetli baslarla tam göğsünüzün üzerinde hissettiğiniz melodilere dönüşüyor. Anna Müller’in vokal yaptığı anlarda da kusursuz bir performans sunuyorlar. İncelikli bir müzik yapan HVOB, karanlık bir kulübün içinde dans etmenizi sağlayacak.

TSHA

Teisha Matthews ya da bilinen adıyla TSHA, setleri ve vokallerinde 90’ların ruhunu yansıtıyor. Müziğinin en ayırt edici kısmı ise duygusal bir şekilde kendini ifade edişi. Bonobo’nun ‘Fabric Presents’taki ‘Sacred’ şarkısıyla ilginin üzerine çekilmesini sağladı. Döngülü tekno setleri sayesinde BBC tarafından ‘Kulüp süperstarı’ olarak tanımlanıyor. ‘Change’ şarkısı ise parlamasına neden oldu. Pandemi sonrası kapılarını açan kulüplerin programında en çabuk biletleri tükenen kişi oldu. Şu an kariyerinin başında ve en parlak döneminde.

The Blessed Madonna

DJ ve prodüktör The Blessed Madonna, çok sevdiği Türk izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. DJ, tekno, disko ve elektroyu füzyon bir birliktelikle sunuyor. Şikago ve ardından Londra’da yerleşik olarak müziğini yapan Madonna, canlı setlerinde birbirinden farklı bir zamanlama tekniği kullanıyor. Her zaman enerjiyi en yüksekte tutmaya özen gösteriyor. Disko müziği konusundaki derin yeteneğini dinleyicisine setlerinde sunmaktan çekinmiyor. “Eğer şarkınız kulüplere girdiyse, müziğiniz tutmuştur” diyen The Blessed Madonna, geçen yıllarda Dua Lipa’nın ‘Club Future Nostalgia (DJ Mix)’ albümünün prodüktörlüğünü üstlendi. Şimdi ise gerçek bir dans gecesine dönüştüreceği İstanbul performansı için geri sayım yapıyoruz.

Terr

Belo Horizonte ya da bilinen adıyla Terr, acid house ve teknoyu harmanlıyor. Hipnotik etkiye sahip bir seti var. Doğduğu Brezilya’dan beslenen müziği Barselona’da kök saldı. Festivalin keşif DJ’lerinden biri olarak not almanızı öneririz.

hAAi

Londra merkezli DJ ve yapımcı Teneil Throssell ya da bilinen adıyla hAAi, dünyanın dört bir yanından topladığı ender kayıtları bir araya getirdiği setleriyle tanınıyor. Bu kayıtlar ağırlıklı olarak psikodelik Afrika ve Türk müziklerinden oluşuyor. Daha önce bir rock grubuyla işler yapması şarkılarında enstrümantal etkilerin yoğun bir şekilde hissedilmesine neden oluyor. The XX’in vokali Romy ile yaptığı şarkılar onu başka bir müzik kitlesine de tanıttı. DJ’lik öncesi gece kulüplerinde bolca vakit geçiren hAAi, setlerini gözlemlerinden yola çıkarak hazırlıyor ve dans etme garantisini veriyor.

Âme b2b Dixon

Âme b2b Dixon’ı Boiler Room’un 2012’de Amsterdam partisindeki performansları kült klasmanına yükseltti. Kristian Beyer ve Frank Wiedemann’den oluşan Âme’nin müziği Almanya’daki kulüplerde parlasa da aslında Detroit tekno etkisi taşıyor. Çığır açan house türündeki hitleri ‘Rej’le tanındılar. Almanya’nın yeraltı kulüplerinden büyük dans festivallerine uzanan kariyerleri boyunca her performansları şaşırtıcı bir etkiye sahip.

Dixon olarak bilinen Berlinli Steffen Berkhahn ise 2000’ler minimal teknonun önemli temsilcilerinden. Dixon, yapımcı kimliğiyle yaptığı remiksleri ve ortak çalışmalarıyla daha çok tanınıyor. Elektronik müziğin bu iki güçlü ismi adeta Berlin’in önemli kulübü Berghain’a hepimizi ışınlayacak.

Cihangir Aslan

Cihangir Aslan, müziğinde farklı sesler arasında gidip geliyor. İlk albümü ‘Roots’ ile İstanbul elektronik müzik sahnesinde önemli bir yer edindi. Şarkılarında özel bir kompozisyon yaratan Aslan, etnik tınılara da zaman zaman yer veriyor. Aslan’ın Dilan Balkay’la ortak projesi ‘Night Owl’a da performans öncesi kulak kabartın.

Ozan Tekin (Ambient Live Set)

Bir süredir Köln’de üretimlerine devam eden Ozan Tekin, ‘Ambient Live Set’ini İstanbul’da çalacak. İstanbul’da yaşadığı sürede şehrin gürültüsünü bastırmak adına ürettiği gürültülerin temelini attığı ilk albümü ‘Pillars of Salt’tan yola çıkarak hazırladığı canlı elektronik seti, karanlık atmosferiyle seyirciyi konfor alanından çıkaracak.