‘El Sistema’ orkestrası üç konserle İş Sanat’ta

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Venezuelalı orkestra şefi ve eğitmen José Antonio Abreu tarafından bir sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan ‘El Sistema’nın yetiştirdiği müzisyenlerden oluşan dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6, 7 ve 8 Nisan’da üç konser için İş Sanat’a geliyor. Şef Christian Vasquez yönetimindeki orkestranın ilk konserinde çellist Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. 6 Nisan Çarşamba saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserin repertuvarında, Antonín Dvořák’ın ‘Si Minör Çello Konçertosu’ ve Sergey Prokofyev’in ‘5. Senfoni’si seslendirilecek.

Simon Bolivar’ın ikinci konserinin repertuvarı Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerinden oluşuyor. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andrés David Ascanio yönetecek. Orkestra şefliğinin yanı sıra Simon Bolivar Trompet Topluluğu’nun da üyesi olan Ascanio, dünyanın en büyük orkestrası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren El Sistema Gençlik Orkestrası’nın da birçok konserini yönetiyor. İkinci bölümünde batonu Christian Vasquez’in devralacağı konser, 7 Nisan Perşembe saat 20.30’da.

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MÜZİK ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ KONSER

Uzun bir aradan sonra İstanbul’da seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Simon Bolivar Orkestrası, 8 Nisan’da ise konservatuvarlar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verecek. Saat 20.30’daki konsere katılmak isteyen öğrenciler rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden rezervasyon yapabilecekler.

Genç müzisyenlere özel üçüncü konserin repertuvarında Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserleri yer alıyor. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andrés David Ascanio yönetecek. Leipzig Filarmoni, Rotterdam Filarmoni, Viyana Radyo Senfonisi, Rusya Devlet Senfonisi, Tokyo Filarmoni ve Singapur Senfoni Orkestrası gibi dünyanın saygın orkestralarını yöneten şef Christian Vasquez’in batonu devralacağı konserin ikinci bölümünde ise Leonard Bernstein’ın unutulmaz eseri ‘Batı Yakasının Hikâyesi’ müzikalinin orkestraya uyarlanan senfonik dansları da seslendirilecek.