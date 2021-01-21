Ekranda 'Kadın ve Sanat Festivali' var!

Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur

Sinema, felsefe, edebiyat, psikoloji gibi alanlarda seminer ve etkinlikler düzenleyen DDI Akademi 28 Ocak’a dek sürecek çevrimiçi bir ‘Kadın ve Sanat Festivali’ düzenliyor. 18 Ocak’ta akademinin kurucusu Dağhan Dönmez'in sunumunu yaptığı ‘Sabahattin Ali Romanında Kadın Karakterler’ semineriyle başlayan festival kapsamında söyleşiler ve oyunlar seyirciyle ekran aracılığıyla buluşmaya devam ediyor. Program boyunca Aziz Murat Aslan, Aziza Rüya, Ayşe Lebriz Berkem, Didem Bayındır, Dilek Türker, Erhan Ayhan, Feridun Andaç, Füsun Demirel, İlkay Kanık, Pınar Göktaş, Serdar Öztürk ve Tijen Savaşkan gibi isimler deneyim ve yaratımlarını paylaşacak.

Dönmez festivalin çıkış noktasını şu sözlerle özetliyor: "Sekiz yaşında, Zeynep adında bir kız çocuğu hayal ettik ve onun gelecekte; kadına, bugünlerden daha çok değer verilen bir toplumda yaşaması için harekete geçtik. Sekiz yaşındaki Zeynep, hayali bir karakter belki ama Zeynep'ler, Türkiye'nin gerçeği..."

Zoom üzerinden gerçekleşen tüm seminer ve etkinlikler arasında Dilek Türker'in ‘Mutlu Ol Nazım’, Ayşe Lebriz'in ‘Hikâyemiz’ ve Pınar Göktaş'ın ‘Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur’ adlı oyunları da bulunuyor.



Festivalin biletleri Biletino sayfasında.

KADIN VE SANAT FESTİVALİ PROGRAM

21 Ocak Perşembe, 19:30: Tijen Savaşkan, Feminist Tiyatro

21 Ocak Perşembe, 21:30: Didem Bayındır, Başka bir dünya hayal etmek: Ursula Le Guin’de hayal gücü, özgürlük, anarşizm

22 Ocak Cuma, 20:00: Ayşe Lebriz, Hikayemiz (Oyun)

23 Ocak Cumartesi, 18:30: Dağhan Dönmez ile Edebiyatın Şiir Söyleten Kadınları

23 Ocak Cumartesi, 20:30: Füsun Demirel ile Dario Fo Kadınları

24 Ocak Pazar, 17:30: İlkay Kanık ile Feminist Mutfak: Tutsaklıktan Özgürlüğe

25 Ocak Pazartesi, 19:30: Aziza Rüya ile Ana Tanrıçalar: Kybele'den Meryem'e

25 Ocak Pazartesi, 21:30: Aziz Murat Aslan ile Karagöz'de Kadın Figürü

26 Ocak Salı, 20:00: Pınar Göktaş, Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur (Oyun)

27 Ocak Çarşamba, 20:00: Serdar Öztürk ile Atıf Yılmaz'ın Mine filmiyle, Verili Kadın'dan, ‘Fail Kadın’a Geçişi Düşünmek



28 Ocak Perşembe, 20:00: Seda Yüz, Sen Komik Miydin?