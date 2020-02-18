Ekip Kafile’den Brecht oyunu

İlk gösterimi 14 Şubat Cuma günü gerçekleşen oyun, bir fil uğruna benliğinden ve kimliğinden vazgeçen ardından da kurşuna dizilmemek için savaşa katılan yükleme işçisi Galy Gay’in hikayesini anlatıyor. 'Onu Bir Birikintisine Atsan İki Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar'; Türkiye’nin genç tiyatro kadrolarından Ekip Kafile’nin, iki yıl içerisinde, Boris Vian’ın eseri 'Generallerin Beş Çayı'ndan sonra sahneleyeceği ikinci oyunu olarak dikkat çekiyor. 90 dakika süren ve 2 perdeden oluşan oyun; Müzeyyen Durgun, Yasemin Ertorun, Anıl İnce, Erden Tunatekin’in performansı ile sahneliyor.

Oyun, çevirisi Yılmaz Onay’a ait ‘Adam Adamdır’ ve çevirisi Ayşe Selen’e ait ‘Kuraldışı ve Kural’ oyunlarından hareketle uyarlandı.

İlk gösteriminin biletleri tükenen 'Onu Bir Su Birikintisine Atsan İki Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar' tiyatro oyununun ikinci gösterimi 21 Şubat Cuma günü 20.30’da Sahne Beşiktaş’ta, üçüncü gösterimi ise 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de oynanacak.

Künye:

Yazan: Bertolt BRECHT

Çevirmenler: Ayşe SELEN – Yılmaz ONAY

Uyarlayan – Yöneten: Cenk Dost VERDİ

Dramaturji: Tülin ULUTÜRK – Yaşam Özlem GÜLSEVEN

Yönetmen Yardımcısı: Göksu TÜRKDÖNMEZ

Reji Asistanı: Aleyna COŞKUN

Kostüm Tasarımı: Gaye KIZILIŞIK

Kostüm Boyama: Birim EROL

Işık Tasarımı: Alev TOPAL

Makyaj Tasarım ve Uygulama: Efe SOYKARAMAN

Dekor Tasarım / Uygulama: Cenk Dost VERDİ / Deniz ÖZMAN

Müzik Danışmanı: Derman ÇİNKILIÇ

Afis Görsel: Christopher AGOSTİNO

Oyuncular:

Anıl İNCE

Erden TUNATEKİN

Müzeyyen DURGUN

Yasemin ERTORUN