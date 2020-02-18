Ekip Kafile’den Brecht oyunu
Türkiye’nin genç ve dinamik oyuncu kadrosundan oluşan Ekip Kafile, Bertolt Brecht eseri olan yeni oyunları ile tiyatro severlerin huzuruna çıkıyor.
İlk gösterimi 14 Şubat Cuma günü gerçekleşen oyun, bir fil uğruna benliğinden ve kimliğinden vazgeçen ardından da kurşuna dizilmemek için savaşa katılan yükleme işçisi Galy Gay’in hikayesini anlatıyor. 'Onu Bir Birikintisine Atsan İki Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar'; Türkiye’nin genç tiyatro kadrolarından Ekip Kafile’nin, iki yıl içerisinde, Boris Vian’ın eseri 'Generallerin Beş Çayı'ndan sonra sahneleyeceği ikinci oyunu olarak dikkat çekiyor. 90 dakika süren ve 2 perdeden oluşan oyun; Müzeyyen Durgun, Yasemin Ertorun, Anıl İnce, Erden Tunatekin’in performansı ile sahneliyor.
Oyun, çevirisi Yılmaz Onay’a ait ‘Adam Adamdır’ ve çevirisi Ayşe Selen’e ait ‘Kuraldışı ve Kural’ oyunlarından hareketle uyarlandı.
İlk gösteriminin biletleri tükenen 'Onu Bir Su Birikintisine Atsan İki Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar' tiyatro oyununun ikinci gösterimi 21 Şubat Cuma günü 20.30’da Sahne Beşiktaş’ta, üçüncü gösterimi ise 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de oynanacak.
Künye:
Yazan: Bertolt BRECHT
Çevirmenler: Ayşe SELEN – Yılmaz ONAY
Uyarlayan – Yöneten: Cenk Dost VERDİ
Dramaturji: Tülin ULUTÜRK – Yaşam Özlem GÜLSEVEN
Yönetmen Yardımcısı: Göksu TÜRKDÖNMEZ
Reji Asistanı: Aleyna COŞKUN
Kostüm Tasarımı: Gaye KIZILIŞIK
Kostüm Boyama: Birim EROL
Işık Tasarımı: Alev TOPAL
Makyaj Tasarım ve Uygulama: Efe SOYKARAMAN
Dekor Tasarım / Uygulama: Cenk Dost VERDİ / Deniz ÖZMAN
Müzik Danışmanı: Derman ÇİNKILIÇ
Afis Görsel: Christopher AGOSTİNO
Oyuncular:
Anıl İNCE
Erden TUNATEKİN
Müzeyyen DURGUN
Yasemin ERTORUN
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