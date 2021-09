Ege’nin akışkan ve umutlu enerjisi

Jake Michael Singer

Alaçatı’da, zeytin ağaçlarıyla çevrili bahçesi ve eski bir depodan dönüştürülmüş olan binasında kültür sanat üretimlerini sık buluşturan The Stay Warehouse Otel bugünlerde Ege’nin renklerinden, seslerinden, tarihinden, dokusundan ve mitolojisinden ilham alan sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Ayşe Pınar Akalın’ın küratörlüğünde sekiz sanatçının Ege’den aldıkları ilhamla ürettikleri işleri içeren karma sergi, ismini de mitolojiden alıyor: Aegeus.

Otel binasının geniş giriş alanında sergiyi görmek üzere ya da otel misafiri olarak kendini burada bulanları bir kaidenin üzerinde, kanatlarını genişçe açmış halde dikilmiş duran, keskin, kararlı, mavi (ki içeriye sızan ışıkla tonları ara ara değişecek gözleri alan bu mavinin) bir kuş heykeli karşılıyor. Güney Afrikalı genç sanatçı Jake Michael Singer’ın ellerinden çıktığını öğreneceğim bu heykelle ilk karşılaşmamız, üzerimize yağan kötü haberlerin etkisi altında bıkkın, umutsuz, çaresiz hissettiğim bir anda gerçekleşiyor. Mıhlanıp kalıyorum bu mavi kuşun karşısında. “Ben size iyilik ve umut getirdim” diyor sanki; bu sessiz, cansız kuştan bu cümleyi duyduğuma emin gibiyim! Sanki kanatlarıyla iyileştirecekmiş gibi her şeyi, hiç olmadı alıp bizi buradan kaçıracakmış, kurtaracakmış gibi tuhaf bir duyguyla baş başa buluyorum kendimi. Kurtarıcı kuş efsaneleri boşa anlatılagelmemiş tarih boyu! Ve evet, dünyanın bir köşesinde kendi yolunu arayan bir sanatçının paslanmaz çelik çubuklardan yapıp şekillendirerek, elektrik mavisi dediği tonla renklendirdiği bir heykel, bir başkasının içini birkaç saniyede umutla doldurabilirmiş.

Bu mavi kuş için ilhamını Ege’nin dalgalarından alan güncel sanatçı Singer’ın bir yandan da kendi memleketinde süregelen iç çatışmalar sebebiyle, kendi içinde kabaran dalgaların sesini de dinlediğini öğreniyorum sonra. Akışkan bir enerji bu, gezegenin farklı noktalarında duyduğumuz farklı acıların bizi ortak duygularda birleştirmesi tesadüf değil elbette...

Singer’ın sergi için ürettiği bir diğer kuş heykeli ise bahçede, çok daha haşmetli bir şekilde karşılıyor konukları. ‘When the Wind Murmured’ adlı 3 metre 60 santimetre yüksekliğindeki heykelde sanatçı, kuşların birlik oluşturarak yaptıkları özgürce salınımları rüzgâra benzeterek yorumluyor.



Sinan Povlan, CemSagbil



‘Aegeus’ küçük ama Ege mavisinin ve toprağının tonlarını bronz heykellerden lentiküler fotoğraflara, seramikten ahşaba, doğal taşlara, cama, yağlıboyaya uzanan geniş bir malzeme ve teknik skalasında farklı farklı ifadelerle dile getiren bir sergi. ‘Mavinin tonlarıyla’ gelen ferahlık hissini, dalgaların akıcılığını, mitolojik figürlerin güçlü duruşlarını içinde taşıyan bir buluşma.

Lentiküler fotoğraf alanında çalışan İngiliz Jeff Robb’un üç boyutlu renk paletleri yarattığı işleri, Ahmet Oran ve Sinan Polvan’ın tuval üzeri yağlıboya resimleri, Canan Savaş’ın karışık teknik çalışmaları, Yasemin Vardarlılar’ın seramik işleri, Cem Sağbil’in Smyrna amazonlarına atfettiği bronz tanrıça heykelleri, Ebru Yılmaz Kale’nin heykel çalışmaları izleyeni Ege’nin her türlü duygusuna sakince sarılmaya davet ediyor.

‘Aegeus’ 30 Eylül’e kadar Alaçatı, The Stay Warehouse’ta görülebilir.