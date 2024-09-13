Efes'in 'ışıltısı' Milliyet Arkeoloji'de

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9000 yıllık bir tarihe sahip olan Efes, antik dünyanın en güçlü ticaret merkezlerinden biriydi. Özellikle Roma Dönemi’nde inşa edilip bugüne ulaşan yapıları, o görkemli günlerin hatıralarını taşıyor. Tarihin emanetleri, gece müzeciliği projesiyle artık geceleri de ışıldıyor. Milliyet Arkeoloji de Efes’in yıldızlarla yarışan ihtişamını eylül sayısında kapağına taşıyor.

NASIL GELİŞTİ?

Efes’in 9000 yıl önce başlayıp son bulgulara göre 14. yüzyıla kadar kesintisiz süren tarihini Efes'te arkeolojik kazı çalışmalarına başkanlık eden Doç. Dr. Martin Steskal kaleme aldı. Steskal, Efes'in nasıl gelişip zengin bir kent haline geldiğini, bu zenginliğin kentteki yapılara nasıl yansıdığını, Efes'in ışıltısının zamanla neden azaldığını ayrıntılı bir biçimde anlatıyor. Dergi, Efes'te bu yıl başlayan gece müzeciliğini de sayfalarına taşıyor.

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ARTEMİS TAPINAĞI

Oldukça kapsamlı bir Efes dosyası hazırlayan dergi, Efes Arkeoloji Müzesi'ndeki önemli eserlerin tanıtımına da yer veriyor. Efes'in önemli yapılarından, "antik dünyanın yedi harikası"ndan biri olan Artemis Tapınağı'na özel bir yer ayıran Milliyet Arkeoloji, bu tapınağı yaktığı söylenen Herostratos'un adının günümüzde nasıl yaşadığına da ışık tutuyor. Dergi ayrıca Efes'ten çıkarılıp binlerce kilometre uzakta sergilenen kültür mirası için de ayrı bir parantez açıyor.

9600 YILLIK NİĞDELİLER

Bunların yanı sıra Niğde'de 9600 yıl önce ilk kez yerleşik hayata geçenlerin yaşadığı Sırçalıtepe Höyüğü'ne mercek tutan dergi, Karahantepe'de 11 bin yıllık bir yapıda bulunan eşek figürü ve Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te ele geçen asker iskeletlerinin hikâyesini de okurlarına aktarıyor.

Derginin 41. sayısı 15 Eylül Pazar günü Milliyet gazetesiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayilerde olacak. Dergiye; Getir, Shopier ve Dergi Kapında ile internet üzerinden erişmek de mümkün.