Edebiyatın akademik ‘Yıldız’ıydı

Edebiyat araştırmacısı, yazar ve akademisyen Yıldız Ecevit dün hayata veda etti. Modern Türk edebiyatı üzerine kapsamlı çalışmalarıyla bilinen Ecevit, aynı zamanda önemli bir Oğuz Atay uzmanıydı. Oğuz Atay’ın yaşamını ve eserlerini kitaplaştırdığı ‘Ben Buradayım’ adlı çalışmasında, Atay’ın yaşam öyküsünü anlatırken eserleri ile yaşamının örtüştüğü yerleri ve hayatındaki esin kaynaklarını da keşfetmiş, ayrıca eserlerinin yetkin bir eleştirisini de yapmıştı.

BİR ‘BİLGİ ROMANI’

Yıldız Ecevit tüm yaşamına yayılan araştırma emeğini, geçen günlerde yayımlanan ve yazdığı tek roman olan ‘Kozmik Komedya’yla başka bir boyuta taşımıştı. Bir ‘bilgi romanı’ olarak tanımlanan ‘Kozmik Komedya’da yazar; Dante’den Kafka’ya, Schopenhauer’den Tezer Özlü’ye uzanan bir kurgu metni yaratmıştı. 1946 Çanakkale doğumlu olan Yıldız Ecevit, Çamlıca Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiş, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri’nde tamamlamıştı. 1996 yılında profesör olmuştu.

ESERLERİ

Yıldız Ecevit’in yayınlanmış eserleri arasında ’Oğuz Atay’da Aydın Olgusu’, ‘Ben Buradayım...’, ‘Türk Romanında Postmodernist Açılımlar’, ‘Orhan Pamuk’u Okumak’, ‘Kurmaca Bir Dünyadan’, ‘Bozkır Kurdu’nun Düş Yolculukları/Hermann Hesse’ ve ‘Kozmik Komedya’ bulunuyor.