Edebiyat eÄŸitime gÃ¼Ã§ verecek

GÃ¼nÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ± KitaplÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n her branÅŸtan ve dÃ¼zeyden Ã¶ÄŸretmenler, kÃ¼tÃ¼phaneciler ve eÄŸitim yÃ¶neticileri iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi 14. EÄŸitimde Edebiyat Semineri 10 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼, FMV IÅŸÄ±k OkullarÄ±â€™nÄ±n desteÄŸiyle bu yÄ±l Ã§evrimiÃ§i gerÃ§ekleÅŸecek. Edebiyat yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 25â€™inci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan yayÄ±nevinin gelenekselleÅŸen seminerinde TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki eÄŸitimciler, Ã¶ÄŸrencileri edebiyatla buluÅŸturmanÄ±n yeni yollarÄ±nÄ± keÅŸfetmek iÃ§in bir araya gelecek.

CÌ§agÌ†dasÌ§ edebiyatÄ±mÄ±zÄ±n usta romancÄ±larÄ±ndan Buket Uzuner, seminerin kapanÄ±sÌ§ konusÌ§masÄ±nÄ± yapacak. Bilim ve edebiyatÄ± ustaca harmanladÄ±gÌ†Ä± kurgularÄ±yla cÌ§ok sevilen yazar, oÌˆduÌˆllerle tacÌ§lanmÄ±sÌ§ edebiyat yolculugÌ†unun izduÌˆsÌ§uÌˆmlerini egÌ†itimcilerle paylasÌ§acak. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸiirin etkili seslerinden, ÅŸair Gonca OÌˆzmen, dilin estetik olanaklarÄ±yla duÌˆsÌ§uÌˆncenin felsefi yapÄ±sÄ±nÄ±n harmanlanmasÄ±yla olusÌ§an sÌ§iir bilincini irdeleyecek.

KoÌˆpruÌˆ Kitaplarâ€™Ä±n iki yeni yazarÄ± Murat YalcÌ§Ä±n ve Berna Durmaz, editoÌˆr MuÌˆren Beykanâ€™Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak. EdebiyatÄ±mÄ±zÄ±n iki oÌˆduÌˆlluÌˆ oÌˆykuÌˆcuÌˆsuÌˆ, cÌ§ocukluk ve gencÌ§likte kitaplarla yakÄ±nlasÌ§mayÄ± sagÌ†layan, edebiyat sevgisi yaratan deneyimleri, yaklasÌ§Ä±mlarÄ± uÌˆzerine soÌˆylesÌ§ecekler.

Milyonlarca Ã§ocuÄŸa matematik ve cogÌ†rafyayÄ± sevdiren â€˜KralicÌ§eyi Kurtarmakâ€™ ve â€˜Haritada Kaybolmakâ€™ kitaplarÄ±nÄ±n yazarÄ±, KanadalÄ± akademisyen Vladimir Tumanov, egÌ†itimle edebiyat arasÄ±nda kurdugÌ†u guÌˆcÌ§luÌˆ zihinsel bagÌ†larÄ± ve yazarlÄ±k deneyiminden biriktirdiklerini aktaracak. Ã‡ocuk ve gencÌ§lik edebiyatÄ±mÄ±za oÌˆzguÌˆn bir koleksiyon kazandÄ±ran IÌ‡rem UsÌ§ar, cÌ§ocuklarÄ±n gercÌ§eklik algÄ±sÄ±nda edebiyatÄ±n payÄ±nÄ± duÌˆsÌ§uÌˆnduÌˆrecek, dogÌ†ayla uyum icÌ§inde yasÌ§ayabilmenin sihrini duyumsatacak.

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Ãœlkemizin degÌ†erli egÌ†itim uzmanlarÄ±ndan, MEF UÌˆniversitesi EgÌ†itim FakuÌˆltesi DekanÄ± Prof. Dr. Mustafa OÌˆzcan, 'yeni normal'in yarattÄ±gÌ†Ä± degÌ†isÌ§imi, fÄ±rsatlarÄ± ve isÌ§birligÌ†i olanaklarÄ±nÄ± meslektaÅŸlarÄ±yla paylasÌ§acak.

SanatcÌ§Ä±, egÌ†itmen, danÄ±sÌ§man MuÌˆjgan OÌˆzcÌ§ay, engin birikimi ve entelektuÌˆel yorumuyla egÌ†itimcilere yaratÄ±cÄ± okuma uygulamalarÄ±na iliÅŸkin pratik ipucÌ§larÄ± goÌˆsterecek. Burdur, SelÃ§uk ve Ä°stanbulâ€™daki okullardan dÃ¶rt Ã¶ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrencileriyle gerÃ§ekleÅŸtirdikleri yaratÄ±cÄ± uygulamalarÄ±nÄ± meslektaÅŸlarÄ±na aktaracak, yeni ve etkili yollar Ã¶rnekleyecekler.

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PROGRAM



11.00 AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ

11.15 Prof. Dr. Mustafa Ã–zcan â€˜Yeni Normalâ€™in YarattÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim FÄ±rsatlarÄ±Â Â

11.35 Uygulama - Umut SokagÌ†Ä± CÌ§ocuklarÄ±, Uzak mÄ± YakÄ±n mÄ±?, Osman Yetkin Ã–zkan

11.55 Ä°rem UÅŸar - GerÃ§ekliÄŸi AnlamlandÄ±ran Bir Fener: Ã‡ocuk EdebiyatÄ±Â Â

12.15 Uygulama - SÌ§airler ArasÄ± Gece UcÌ§usÌ§larÄ±, OÌˆzge MemÄ±Ì‡sÌ§

12.35 Gonca Ã–zmenÂ Åžiir Bilinci: Åžiir, Dil ve DÃ¼ÅŸÃ¼nce Ä°liÅŸkisiÂ Â

12.55 Uygulama - BellegÌ†imizin IÌ‡zinde OralÄ± Olmamak, AysÌ§e Yazar

13.15 SÃ¶yleÅŸiÂ -Â Edebiyatla KÃ¶prÃ¼ler Kurmak, Berna Durmaz, Murat YalÃ§Ä±n, MÃ¼ren BeykanÂ

14.00 Ã–ÄŸle molasÄ±

14.40 Uygulama - UcÌ§an KÄ±z Volante ile Hayal DuÌˆnyasÄ±nda, GuÌˆlce KarabasÌ§

15.00 VladÄ±mÄ±r TumanovÂ Â Matematik, CoÄŸrafya, Tarih... Zoru Sevdirmek MÃ¼mkÃ¼n!Â Â Â Â

15.20 MÃ¼jgan Ã–zÃ§ayÂgunisigiYOU.com ile YaratÄ±cÄ± Okuma UygulamalarÄ±Â Â Â

15.40 Buket Uzuner KapanÄ±ÅŸ KonuÅŸmasÄ±

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