Edebiyat dünyasının en absürt kiralık katili

Hayattayken ölüme her zaman çok yakınız. Rahmin güvenli sularından çıktığımız andan itibaren sağlığımıza yönelik bir sürü tehlikeye maruz kalırız. Hastalıklarımıza isimler verebilsek de çoğu hastalığa çare bulmaktan hâlâ çok uzağız. Besin zincirinin en üstünde, yeryüzünün en baskın türü olduğumuzu söylüyoruz ama başka canlıların, bakterilerin, virüslerin ve diğer mikroorganizmaların gezegenimizin hükümdarı olduğunu hep unutuyoruz. Kendi kuşağının en umut verici İspanyol yazarı seçilen 1974 Malaga doğumlu Juan Jacinto Munoz Rengel’in ilk romanı ‘Hastalık Hastası Kiralık Katili’nin ana kahramanı ve anlatıcısı Bay Y., hırpalanmış vücuduna virüslerin özel bir ilgisi olduğunun farkında olan insanlardan. Bay Y. 14 hastalık, sendrom veya sakatlığa rağmen dürüst bir şekilde işini yapmaya çalışırken edebiyat dünyasının en absürt ve acınası kiralık katiline dönüşüyor. ‘Kiralık katil olarak çalışan bir kahramana karşı okuyucunun sempatisini kazanmak mümkün mü?’ Rengel, ‘hastalık hastası’ bir kiralık katil olan Bay Y.’yi yaratarak bu meydan okumayı yapıyor aslında.

“Bir günlük ömrüm kaldı, ölümden on beş binini esirgedikten sonra, bana kalan tek bir gün. En fazla iki. Hastalıktan kırılmış, her türlü illetten mahvolmuş vücudumun bir gün daha hayatta tutunması, tüm doğa kanunlarına aykırı bir hadise olur. Ama Eduardo Blaisten’in işini bitirmeden çekip gidemem. Ödememi önden yaptılar ve ben Kantçı ahlak sahibi bir adamım” diye başlıyor Bay Y. hikâyesini anlatmaya... Bay Y., Madrid’de yaşayan ve bir senedir her adımını takip ettiği Arjantinli Blaistein’i öldürmek için her yolu deniyor. Tabii sağlığı elverdiği ölçüde. İşinde profesyonel, dürüst ve üstüne üstlük her zaman vurguladığı gibi ‘Kantçı ahlak sahibi’ Bay Y. işini yapmaya çalışırken, psikolojik bir hastalık olan hipokondriyak’la da mücadele ediyor.

Kitabın kapağından başlayan gülümseme ilk sayfayla birlikte kahkahaya dönüşüyor ve son sayfaya kadar komedi hız kesmeden devam ediyor. ‘Hastalık Hastası Kiralık Katil’ ana olay örgüsü nedeniyle polisiye roman türünde gibi görünse de, Rengel mizahın olduğu bir hikâye geliştirmek için yalnızca bu türün özelliklerini kullanıyor. Kitabın mizahla karıştırılmış net bir suç romanı damarı da var. Yazarın yarattığı parodi evreni bazen saçma, bazen alaycı, bazen ironik ama her durumda çok iyi kurgulanmış zekice bir mizahı okuyucuya sunuyor.

Munoz Rengel kitabında ana kurguya paralel olarak edebiyat ve düşünce dünyasından ünlü hipokondriyakların anlatıldığı bölümlerde Poe, Proust, Tolstoy veya Descartes gibi ünlü yazar ve filozofların hastalıkları ve fobilerini paylaşıyor. Onların daha az bilinen ama daha insani yönlerini açığa vuruyor. Eşsiz bir karakterin başrolde olduğu komik bir hikâye ve her şeyin nasıl biteceğini tahmin etmenin imkânsız olduğu benzersiz bir gerilim ‘Hastalık Hastası Kiralık Katil’. Bay Y. hedefine ulaşabilecek mi? Cevabı öğrenmek için, işinde beceriksiz, kronik yalnız bu adamın peşine ‘Kantçı bir ahlak’la takılmasınız.

HASTALIK HASTASI KİRALIK KATİL

Juan Jacinto Munoz Rengel

Çevirmen: Selay Sarı

Yapı Kredi Yayınları, 2021

160 sayfa, 22 TL.