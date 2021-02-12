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Kitap Sanat
Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Eda Baba ile zamanda yolculuk

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Eda Baba ile zamanda yolculuk
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Samimiyeti esas alan kendine özgü yorumlama üslubu ve naif sesiyle dikkatleri üzerine çeken Eda Baba, 27 Şubat saat 21.00’de izleyiciyi Türkiye müzik tarihinde küçük bir yolculuğa çıkaracak.

2019’da çıkan ilk solo albümü ‘Bir Küçük Tebessüm’ün ardından Temmuz 2020’de ikinci solo albümü ‘Can Suyu’nu dinleyicisiyle buluşturan ve 13 yıldır müzik sahnesinde olan bağımsız müzisyen Eda Baba, özel bir konserle Zorlu PSM Online’da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Samimiyeti esas alan kendine özgü yorumlama üslubu ve naif sesiyle dikkatleri üzerine çeken Eda Baba, 27 Şubat saat 21.00’de izleyiciyi Türkiye müzik tarihinde küçük bir yolculuğa çıkaracak. Sanatçının kendi müzikal hikâyesini de paylaşacağı ‘Eda Baba ile Zamanda Yolculuk’ başlıklı çevrimiçi canlı konserin biletlerine passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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