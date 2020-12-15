Eczacıbaşı’ndan üstün yetenekli gençlere müzik bursu

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, yurtdışında müzik eğitimi için burs verilen olağanüstü yetenekli genç sanatçıların sayısı 145’e ulaştı. 1987 yılından bu yana verilen burslara bu yıl, dokuzu kadın altısı erkek 15 genç sanatçı hak kazanırken, bugüne kadar verilen toplam destek tutarı ise 1 milyon dolara yaklaştı.

Her yıl haziran-temmuz aylarında yapılan başvurular, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından belirlenen Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendiriliyor. Müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm genç sanatçılar, burs başvurusunda bulunabiliyor.



Bu yıl burs kazanan genç sanatçılar ise aşağıdaki isimlerden oluştu:

Aslıhan Keçebaşoğlu, Deniz Ayşe Birdal, Deniz Esen, Denizsu Polat, Ece Selin Yüksel, Elman Mecid, Elvin Hoxha Ganiyev, Erdem Delibaş, Ezgi Göktürk, İdil Kutay, İlker Yiğit Gül, Melis Çom, Pelinnur Işıkcı, Sabahattin Emre Türktopu, Tolga Akman.

BURSİYERLER DÜNYA SAHNELERİNDE

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler, dünya sahnelerinde de adlarından söz ettiriyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken isimler şöyle:

Muhiddin Dürrüoğlu: Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda profesör.

Fora Baltacıgil: Münih Filarmoni Orkestrası kontrbas grup şefi

Efe Baltacıgil: Seattle Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi

Elif Ezgi Kutlu: Strazburg Operası mezzosoprano

Gökhan Aybulus: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ana sanat dalı öğretim üyesi

Emirhan Tunca: Manhattan School of Music’te Oda müziği hocası