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Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere İKSV etkinlikleri 10 lira

#Eczacıbaşı Topluluğu#Bülent Eczacıbaşı#Eczacıbaşı Genç Bilet
Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere İKSV etkinlikleri 10 lira

Gençlerin sanata daha kolay erişebilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Eczacıbaşı Topluluğu, kuruluşunun 80. yılında öğrencilere 25 bin bilet desteği verecek. Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamda, İKSV’nin 2022’deki tüm etkinliklerinde öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak.

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Türkiye’de kültür-sanat alanında önemli yatırımları olan Eczacıbaşı Topluluğu, gençlerin hayata katılımına ve sanatla buluşmasına yönelik geliştirdiği yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Topluluk desteği ile 2022’de 50. yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) tüm etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak.
Gençlerin hayatında sanatın varlığına büyük önem veren Eczacıbaşı Topluluğu, bu desteği ile kurucu sponsoru olduğu İKSV’nin bu yıl düzenleyeceği 50. yıl özel etkinliklerinde, İstanbul Film Festivali, İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, Filmekimi, Gezgin Salon ve ve Salon İKSV’de öğrencilerin unutamayacakları deneyimler yaşamalarına vesile olacak.

BÜLENT ECZACIBAŞI: GENÇLERİN HAYATA KATILIMINI DESTEKLİYORUZ

Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere İKSV etkinlikleri 10 lira

Gençlerin sesine kulak vererek böyle bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Kültür-sanatın insanların hayatındaki dönüştürücü gücünden hareketle, öğrenciler için 75. yılımızda Kültür Sanat Kart projemizi başlatmıştık. Gençlerimizi dinlemeye devam ediyor ve 80. yılımızda bu projeyi daha da büyüterek Eczacıbaşı Genç Bilet projemizi başlatıyoruz. Topluluk olarak gençlerin neler yaşadığını anlamaya çalışıyor ve onları dinliyoruz. Gençlerin kültür-sanat etkinliklerine daha kolay erişebilmesiyle bir sanat dalının onların hayatında yeni bir pencere açmasını, ilham vermesini diliyoruz. Bu nedenle İKSV’nin tüm etkinliklerinde 2022 boyunca öğrenci biletlerinin 10 TL olması için destek verdik. İnanıyoruz ki sanat ile gençlerimizin hayal dünyalarında yeni olasılıklar ve idealler belirecek, başarmaya olan inançları artacak” diye konuştu.

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İKSV’nin yıl boyunca düzenleyeceği festivallerde yer alan tüm öğrenci biletleri Eczacıbaşı Topluluğu desteği ile 10 TL’den satılacak. Yaklaşık 20.000 öğrenci biletine ek olarak festivallerde son dakika biletleri de bu yıl ilk defa öğrenciler için 10 TL’den satışa sunulacak. Böylece toplamda 25.000 biletle gençler, İstanbul’un en önemli sanat festivallerine katılabilecek.
Faaliyet gösterdiği her alanda gençlere kıymetli olduklarını hissettiren Eczacıbaşı Topluluğu, kuruluşunun 75. yılında da gençlerin kültür-sanata erişimini artırmak amacıyla sadece 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin başvurabildiği ve 1.000 öğrenciye verilen 250 TL bakiyeli İKSV Kültür Sanat Kart’ın sponsorluğunu üstlenmişti. Bu kartın adını daha sonra Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart olarak değiştiren Topluluk, İstanbul Modern etkinliklerini de kart bünyesine dahil etmişti. Pandemi döneminde de gençlerle ilişkisini kesmeyen Eczacıbaşı Topluluğu, “Eczacıbaşı’nda Gençlerin Yeri Ayrı” sloganı ile festival bazlı bilet dağıtımı kampanyalarını hayata geçirmişti.

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#Eczacıbaşı Topluluğu#Bülent Eczacıbaşı#Eczacıbaşı Genç Bilet

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