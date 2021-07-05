Ece Temelkuran imzalı özel tasarım kartpostallar

Online kitap sitesi tamadres.com, farklı anlayışıyla okurların ilgisini çekiyor. Sitede yer alan blog’lar aracılığıyla yazarların ve eserlerinin hikâyelerini okura ulaştıran, her ay kurgu ve kurgu dışı eserler hakkında inceleme yazıları yayımlayan tamadres.com, bu kez Zagrep’te yaşayan usta yazar Ece Temelkuran imzalı özel tasarım kartpostalları ücretsiz olarak okurla sunuyor.

Ece Temelkuran’ın Everest Yayınları’ndan çıkan ‘Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita’, ‘Ne Anlatayım Ben Sana!’, ‘Ağrının Derinliği’, ‘Muz Sesleri’, ‘İkinci Yarısı’, ‘Kayda Geçsin’, ‘Düğümlere Üfleyen Kadınlar’, ’İyilik Güzellik’ gibi kitapları için ayrı ayrı özel çizimler ve kitaptan alıntılarla kartpostallar hazırlatan Tamadres.com, kartpostalları kitapları satın alan okurlara ücretsiz ulaştırıyor. Ömer Faruk Güven tarafından tasarlanan Ece Temelkuran imzalı kartpostalları, okurlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.



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