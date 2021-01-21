Ebeveynlere rehber: Ölüm, boşanma, zorbalık çocuklara nasıl anlatılır?

Bilgi Yayınevi’nden çıkan kitap çocuğun yaşına, cinsiyetine, içinde bulunduğu duruma, verdiği tepkilere göre farklı çözümler öneriyor. Yazar klinik deneyimlerinden yola çıkarak yaşanmış hikâyeler anlatıyor. Kitapta, çocuklardaki ciddi psikolojik sorunların genellikle boşanmadan değil, boşanma sürecini iyi yönetemeyen ebeveynlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Kitap travmatik ölümlerde de çocuğa nasıl yaklaşılacağı, ölüm haberinin kim tarafından ve nasıl bir ortamda verilmesi gerektiği, çocuğun cenaze ve defin törenine katılımı gibi konularda nedenleriyle birlikte açıklanmış net bilgiler sunuyor. Köle, farklı yaş gruplarındaki çocukların farklı konulara tepkilerini ayrı ayrı anlatıyor ve ebeveynlere yol gösterici bir rehbere imza atıyor.