Duygu Asena Ödülü için başvuru vakti

Doğan Kitap’ın Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü’ne başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlenen yarışmaya 2019 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış ve Türkçe yazılmış roman türündeki eserler başvurabilecek. Yarışmanın ödülü ise 10 bin lira olacak.

Türkiye’de kadının yerini sorgulayan, hayata kadınların penceresinden bakan, yaşanan zorlukları edebiyata taşıyan roman türündeki eserlerin değerlendirileceği Duygu Asena Roman Ödülü’nün seçici kurulu ise Doğan Hızlan, Filiz Aygündüz, Asuman Kafaoğlu Büke, Gaye Boralıoğlu, İhsan Yılmaz ve Sibel Oral’dan oluşuyor.