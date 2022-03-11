Dünyaya kayıtsız kalmayın, sinemaya bakın

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Yedinci sanat olarak adlandırılan sinema, tıpkı tarih gibi geçmişi sorgulayıp, içerisinde yer aldığımız zaman dilimini daha iyi kavrayabilmemize, olaylara daha geniş perspektiften bakabilmemize olanak sağlayan bir sanat. Diğer sanat dallarıyla iç içe geçebilme özelliğine sahip olması ve farklı köklerden beslenebilmesi nedeniyle sanatın diğer kollarından ayrı bir yerde konumlandırılmalı.

Büyülü bir sanattır sinema... İzleyiciyi, aldığı bir bilet karşılığında zamanda ve mekânda yolculuğa çıkarır. Çağdan çağa, ülkeden ülkeye, mevsimden mevsime, şehirden şehire rengârenk bir evren sunar. 20. yüzyılın kültürel yaşamına egemen olan endüstrileşmiş sanat formlarının ilki ve en büyüğüdür. Temel malzemesini insanlardan, olaylardan ve hikâyelerden alan; 120 yaşında, diğerlerine göre de en genç sanat dalı olan sinema, izleyicinin gündelik hayatta karşısına çıkan müphemlikleri yakalamasını sağlar.

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Fakat bu sanat dalı üzerine yapılan nitelikli çalışma sayısı çok değil. Mehmet Ali Karga’nın kitabı ‘Askıda Sinema’, bu alandaki açığı kapatmada bir nebze olsun destek sağlayacak, nitelikli bir kaynak olarak okur karşısına çıktı.

‘Askıda Sinema’; bildiğimiz veya bildiğimizi sandığımız birçok şeyi aşinalıktan çıkaran sinemanın önemli eserlerini belli başlıklar altında toplayarak, listeler silsilesi haline dönüştüren, pratik rehber niteliğinde bir kitap. Sinemanın edebiyatla, bilimle, tarihle, dinle, diğer sanat dallarıyla, çevreyle, sağlıkla olan ilişkisi üzerinden oluşturulan birbirinden ilginç listeleri terminolojiden yararlanarak ve didaktik olmaya çalışmayan bir dille hazırlanmış. Sinemaseverlerin, klasik dönemden modern zamana; dram, bilimkurgu, fantastik, psikolojik, film noir, suç, gerilim, biyografi, tarih, animasyon gibi tür ve alt türlerin yanında teknik konularda da çeşitli ve ilginç bilgilere de rastlayabilecekleri bir çalışma.

İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda, özellikle insanların evlerine kapanmak zorunda kaldıkları; vizyona filmlerin çıkamadığı, insanların sinema salonlarını dolduramadığı, alternatif sunamayan platformlar üzerinden film izleme ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı böylesi bir dönemde ‘Ne izlesem?’ sorusuna cevap olabilmesi amacıyla hazırlanan bir kitap ‘Askıda Sinema’. Örnekler, detay veriler, karşılaştırmalar ve tarihsel bilgileri de içeren kitap, orta ve üstü yaş grubu izleyici ve okuyucu kitlesi dışında, gerek sinema öğrenimi gören gerekse bu sanata ilgi duyan, sosyal medyayı ve internet sayfalarını aşındıran genç kuşağın faydalanabileceği, hiç duymadıkları veya gözden kaçırdıkları veya unuttukları filmleri bir bütün halinde bulabilecekleri kolektif bir kaynak.

Slavoj Zizek’in de dediği gibi, “Bugünün dünyasını anlamak için sinemaya ihtiyacımız var; yüz yüze gelmeye cesaret edemediğimiz ne varsa, anlamak için sinemaya bakmalıyız.”

Topluma ve dünyaya kayıtsız kalmayalım, sinemaya bakalım.

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