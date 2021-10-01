Dünyanın fotoğrafı İstanbul'da

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35 sanatçının yer aldığı festivalde, 9 sergi, 13 söyleşi, 5 atölye çalışması, 6 konser/performans, 18 film gösterimi var.

Borusan Contemporary, 212 Photography Istanbul’a uluslararası güncel sanatın önde gelen ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda temsil edilen isimlerini buluşturan özel bir seçki ile katılıyor. ‘Başka Bir Kıyamet Mümkün’ başlığıyla, insanın doğa, tarih ve yaşam ile yeniden ilişkilenmesini tartışmaya açan sergi, Akaretler Sıraevler’de yer alan 37 ve 39 numaralı binalarda izlenebilecek.

Seçki, Alejandro Almanza Pereda, Axel Hütte, Brigitte Kowanz, Boomoon, Christoph Dahlhausen, David Parker, Edward Burtynsky, Eelco Brand, John Gerard, Lynn Davis, Michael Kenna, Niko Luoma, Olaf Otto Becker, Sebastião Salgado ve Serkan Taycan’ın eserlerini aynı mekânda buluşturuyor.



Sergiler Yapı Kredi Bomontiada, Akaretler Sıraevler A 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür dahil olmak üzere yedi mekânda ücretsiz görülebilir.

John Gerrard’ın ‘Endling’ (Martha), 2020 tarihli işi Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu kapsamında ilk kez gösteriliyor. Sanatçı türünün son örneği olarak tüm hayatını Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nde geçiren ve 1914’te ölen gezgin güvercin Martha’yı dijital simülasyonla yeniden canlandırdı.